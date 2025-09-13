Milei enfrentará una jornada clave con la mezcla de gestión y campaña electoral tras la derrota en las PASO

El presidente buscará fortalecer su gobierno y corregir errores políticos tras la derrota de las PASO.

Hoy 10:04

El presidente Javier Milei inicia este lunes una jornada crucial, que marcará su intento por recomponer el rumbo de su gobierno y fortalecer su presencia en la campaña electoral. En un día cargado de actividades, el mandatario combinará cuestiones políticas partidarias y la gestión gubernamental, con el objetivo de darle un nuevo impulso a su administración tras los resultados adversos de las elecciones primarias.

A las 9:30, Milei recibirá en la Casa Rosada a los miembros de su equipo estratégico, quienes están trabajando en la planificación de la campaña nacional, todo en un contexto marcado por las tensiones internas dentro de La Libertad Avanza (LLA) y la necesidad de mejorar la coordinación. La reunión tendrá lugar en Balcarce 50, debido a cuestiones de agenda que cambiaron la sede inicial de la Quinta de Olivos.

El grupo de trabajo está compuesto por figuras clave de su círculo cercano, como su hermana Karina Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, el asesor Santiago Caputo, y el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem. Esta mesa busca calmar las internas y apaciguar los roces entre los distintos sectores de la coalición, además de reestructurar la campaña para encarar el desafío de las elecciones de octubre.

En su agenda, también figura la toma de juramento a Lisandro Catalán como nuevo ministro del Interior. Este cargo cobra gran relevancia en el marco de las negociaciones con los gobernadores provinciales. Con esta designación, Milei busca darle más poder de decisión a Catalán, quien antes operaba de manera informal y ahora podrá sentarse a la mesa con mayor autoridad para negociar con las provincias.

La jornada del presidente continuará con la presentación del Presupuesto 2026, un tema clave en el escenario económico, que también será transmitido en cadena nacional. Milei explicará los lineamientos de su plan económico y, según su entorno, se enfocará especialmente en la necesidad de mantener el equilibrio fiscal, un tema que ha sido central en su discurso desde el inicio de su mandato.

A mitad de la jornada, el presidente y su equipo deberán enfrentarse a la presión del Congreso, donde se discutirán los veto a las leyes de financiamiento del Garrahan y las universidades, entre otras. Estos vetos ya han generado un fuerte rechazo, y la oposición convocará a sesiones especiales para insistir en su aprobación. En este contexto, Milei buscará defender su postura en defensa del equilibrio fiscal y de las políticas de ajuste necesarias para mantener las cuentas públicas ordenadas.

Además, desde su entorno, se anticipó que el mandatario no se presentará en el recinto parlamentario, a diferencia de lo que ocurrió con el presupuesto 2024, cuando sí fue a explicar la importancia de tener las finanzas públicas ordenadas.

Uno de los momentos más observados de la jornada será la presentación ante la cadena nacional, donde Milei buscará también enviar señales claras a la comunidad internacional, especialmente a los miembros del Fondo Monetario Internacional (FMI), que han ratificado su apoyo al gobierno argentino. El FMI ha pedido reformas en el sistema tributario y en las normativas laborales, temas que Milei planea abordar con el objetivo de asegurar la estabilidad fiscal en el país.

Otro aspecto clave de la jornada será el acercamiento con los gobernadores. En este contexto, Lisandro Catalán ha comenzado a consolidar relaciones con los mandatarios provinciales, organizando reuniones de la denominada mesa federal. Las alianzas con gobernadores como Leandro Zdero (Chaco), Alfredo Cornejo (Mendoza), y Rogelio Frigerio (Entre Ríos) son vistas como fundamentales para el futuro de la coalición, y Milei buscará seguir fortaleciendo estos vínculos.

El gobierno, que sufrió una dura derrota en las PASO con una diferencia superior a los 13 puntos, enfrenta ahora el desafío de corregir “errores políticos” cometidos en la campaña. Milei ha prometido rectificar el rumbo y ajustar la estrategia para mejorar la comunicación con la ciudadanía de cara a la votación de octubre.

La jornada de este lunes será un primer paso en la reconfiguración de la campaña y la gestión, con un enfoque particular en fortalecer el liderazgo de Milei dentro de la coalición y reafirmar su compromiso con los principios de la libertad económica y el equilibrio fiscal.