La morosidad crece en distintos sectores económicos por la presión sobre el poder adquisitivo

La morosidad en colegios privados, expensas, servicios y créditos continúa aumentando, reflejando el impacto del estancamiento del poder adquisitivo de las familias.

Hoy 10:10

A pesar de la estabilización de la inflación en torno al 2% mensual, el poder adquisitivo de los argentinos sigue siendo un desafío, con una creciente morosidad en diversos sectores, como colegios privados, expensas, servicios y créditos. La capacidad de pago de las familias continúa afectada, lo que se traduce en el incumplimiento de las obligaciones económicas.

La morosidad en los colegios privados ha aumentado considerablemente en los últimos meses. Según Perpetuo Lentijo, secretario general de la Asociación de Entidades Educativas Privadas de la Argentina (ADEEPRA), algunas escuelas han registrado aumentos de más del 35% en los pagos atrasados. Esto afecta principalmente a colegios ubicados en el tercer cordón de la provincia de Buenos Aires, que atienden a poblaciones más vulnerables.

Por otro lado, Martín Zurita, de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA), reportó un incremento del 20% en la morosidad en comparación con el año pasado, aunque los números siguen siendo inferiores a los niveles alcanzados durante la pandemia.

En cuanto a los servicios, aunque es más difícil medir la morosidad debido a la mayor penetración del débito automático y las billeteras virtuales, se observan ciertos comportamientos de pago atípicos. Según Mauro Giaccone, CEO de Pronto Pago, las personas han comenzado a realizar pagos en varias cuotas a lo largo del mes, en lugar de hacer un pago único, lo que sugiere que las familias están buscando evitar cortes de suministro, pero a su vez, tienen dificultades para abonar el total de las facturas.

El crédito bancario también ha mostrado un aumento de la morosidad en sus líneas dirigidas a familias. Según los datos publicados por el Banco Central, la morosidad en los préstamos personales alcanzó 6,5% en junio, lo que representa un incremento de 0,9 puntos respecto al mes anterior. En las tarjetas de crédito, la morosidad fue de 4,9% en el primer semestre, un aumento del 2,9% en comparación con el mismo periodo de 2024.

En los meses de julio y agosto, las tasas de interés registraron un aumento significativo, lo que ha dificultado el refinanciamiento de deudas a tasas accesibles. Este aumento en las tasas de interés ha tenido un impacto directo en la capacidad de las familias para hacer frente a los pagos, especialmente en el caso de los créditos bancarios y las expensas.