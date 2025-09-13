En vivo: Argentina busca sellar su triunfo ante Países Bajos en dobles por la Copa Davis 2025

Horacio Zeballos y Andrés Molteni se quedaron con el primer parcial, por 6-3, y la Selección está a un set de clasificarse al Final 8.

Hoy 11:13

Argentina quedó a un paso de clasificar al Final 8 de la Copa Davis tras conseguir dos victorias clave en la serie ante Países Bajos. Este viernes, en Groningen, Tomás Etcheverry y Francisco Cerúndolo se impusieron en sus respectivos partidos, dejando el pase de ronda en manos del dobles.

Horacio Zeballos y Andrés Molteni se enfrentan a Sander Arends y Botic van de Zandschulp y ya ganaron el primer parcial, por 6-3, por lo que están a un set del pase a la siguiente fase. La serie se largó a las 9.15 (horario argentino) y es transmitida por TyC Sports y DSports