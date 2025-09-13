Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 13 SEP 2025 | 18º
X
Somos Deporte

En vivo: Argentina busca sellar su triunfo ante Países Bajos en dobles por la Copa Davis 2025

Horacio Zeballos y Andrés Molteni se quedaron con el primer parcial, por 6-3, y la Selección está a un set de clasificarse al Final 8.

Hoy 11:13
Argentina Davis

Argentina quedó a un paso de clasificar al Final 8 de la Copa Davis tras conseguir dos victorias clave en la serie ante Países Bajos. Este viernes, en Groningen, Tomás Etcheverry y Francisco Cerúndolo se impusieron en sus respectivos partidos, dejando el pase de ronda en manos del dobles.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

Horacio Zeballos y Andrés Molteni se enfrentan a Sander Arends y Botic van de Zandschulp y ya ganaron el primer parcial, por 6-3, por lo que están a un set del pase a la siguiente fase. La serie se largó a las 9.15 (horario argentino) y es transmitida por TyC Sports y DSports

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Con un final infartante, Los Pumas aguantaron y se tomaron revancha con un triunfazo ante Australia
  2. 2. Con la mente en la Libertadores, River visita a Estudiantes en La Plata
  3. 3. El tiempo para este sábado 13 de septiembre en Santiago del Estero: la máxima alcanzará los 32° en una jornada súper primaveral
  4. 4. Alberto Cormillot recordó el día que le fueron infiel: “La pesqué con otro”
  5. 5. Video: dos delincuentes tomaron de rehenes a menores y murieron durante un tiroteo con la policía
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT