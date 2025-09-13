Daniela Celis dio detalles de la salud de Thiago Medina: “Le extirparon el bazo”

En medio de la gran preocupación de fans y seres queridos, Celis aseguró que el joven se encuentra estable, aunque su situación sigue siendo delicada.

Daniela Celis, expareja de Thiago Medina, compartió anoche detalles sobre el estado de salud del ex participante de Gran Hermano 2022, quien sufrió un grave accidente de tránsito que lo llevó a ser operado de urgencia. En medio de la gran preocupación de fans y seres queridos, Celis aseguró que el joven se encuentra estable, aunque su situación sigue siendo delicada.

“Salió de la operación hace unas horas y sigue en terapia intensiva completamente sedado. Presenta lesiones en la región torácica y le extirparon el bazo. Seguimos esperando parte médico actualizado. Apreciamos el respeto por la familia en este momento delicado. Toda luz es bienvenida. Gracias”, escribió Celis en su cuenta de Instagram, manteniendo a la audiencia informada y solicitando respeto por la privacidad de la familia.

El accidente de Thiago Medina ocurrió cerca de las 20:00 horas del día de ayer, cuando el joven circulaba en su moto y colisionó con un automóvil en un cruce de calles de Moreno. Según información brindada en el programa LAM (América), la zona en la que ocurrió el incidente es conocida por la falta de señalización y la alta velocidad, lo que la convierte en un punto conflictivo para los conductores.

Pepe Ochoa, panelista del ciclo, detalló que la expareja de Medina le había solicitado a los oyentes que se unieran en una cadena de oración para pedir por su recuperación, señalando lo crítico del momento: "Recen mucho, hagan una cadena de oración", le dijo Daniela a Ochoa.

El drama también se vive en el entorno cercano de Thiago. Camila Deniz, hermana de Thiago, se mostró visiblemente afectada al hablar con los medios. Ángel de Brito, conductor de LAM, contó que se comunicaron con ella, pero que apenas podía hablar debido a la angustia que estaba viviendo mientras acompañaba a su hermano en el hospital.

Por otro lado, las hermanas de Thiago también solicitaron a través de las redes sociales que se sumen más de 20 dadores de sangre para ayudar en la recuperación del joven, quien sigue luchando por su vida en terapia intensiva tras haber sido intervenido para tratar las lesiones torácicas y la extirpación del bazo.

La noticia del accidente y la gravedad de las lesiones de Thiago Medina ha conmocionado a todos sus seguidores, así como a sus excompañeros de Gran Hermano, quienes se han unido a la campaña de oración y solidaridad. Las redes sociales se han llenado de mensajes de aliento y buenos deseos para el joven, quien continúa recibiendo el apoyo incondicional de su familia, amigos y fans.