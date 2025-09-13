Dos jóvenes resultaron gravemente heridos tras colisionar violentamente contra un caballo en Ruta 21

El choque fue tan fuerte que el motovehículo quedó completamente destrozado. El hecho ocurrió cerca del Paraje Canal Melero, en Añatuya.

Hoy 10:27

En la noche de este viernes, dos jóvenes motociclistas del Paraje Canal Melero, sufrieron un accidente en la Ruta 21 cuando, al circular en dirección sur a norte, colisionaron violentamente contra un caballo que se encontraba sobre la carretera, a unos 5 kilómetros antes de llegar al Paraje.

El choque fue tan fuerte que el motovehículo quedó completamente destrozado, mientras que los ocupantes, identificados como Chávez y su acompañante, fueron lanzados y sufrieron heridas diversas en varias partes de su cuerpo.

Afortunadamente, ambos se encuentran fuera de peligro, aunque debieron recibir atención médica debido a la magnitud de las lesiones.

Las autoridades están trabajando para evaluar la situación y tomar medidas preventivas que eviten futuros siniestros.