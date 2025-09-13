Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 13 SEP 2025 | 18º
X
Policiales

Dos jóvenes resultaron gravemente heridos tras colisionar violentamente contra un caballo en Ruta 21

El choque fue tan fuerte que el motovehículo quedó completamente destrozado. El hecho ocurrió cerca del Paraje Canal Melero, en Añatuya.

Hoy 10:27
Foto Archivo.

En la noche de este viernes, dos jóvenes motociclistas del Paraje Canal Melero, sufrieron un accidente en la Ruta 21 cuando, al circular en dirección sur a norte, colisionaron violentamente contra un caballo que se encontraba sobre la carretera, a unos 5 kilómetros antes de llegar al Paraje.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El choque fue tan fuerte que el motovehículo quedó completamente destrozado, mientras que los ocupantes, identificados como Chávez y su acompañante, fueron lanzados y sufrieron heridas diversas en varias partes de su cuerpo. 

Afortunadamente, ambos se encuentran fuera de peligro, aunque debieron recibir atención médica debido a la magnitud de las lesiones.

Las autoridades están trabajando para evaluar la situación y tomar medidas preventivas que eviten futuros siniestros.

TEMAS Añatuya Accidente Accidente de Tránsito

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Con un final infartante, Los Pumas aguantaron y se tomaron revancha con un triunfazo ante Australia
  2. 2. Con la mente en la Libertadores, River visita a Estudiantes en La Plata
  3. 3. El tiempo para este sábado 13 de septiembre en Santiago del Estero: la máxima alcanzará los 32° en una jornada súper primaveral
  4. 4. Alberto Cormillot recordó el día que le fueron infiel: “La pesqué con otro”
  5. 5. Video: dos delincuentes tomaron de rehenes a menores y murieron durante un tiroteo con la policía
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT