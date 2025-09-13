Ingresar
En vivo: el Real Madrid, con Mastantuono como suplente, enfrenta a la Real Sociedad

Con el argentino en el banco de suplentes, el Merengue sale a escena desde las 11:15 en condición de visitante por LaLiga.

Hoy 10:30

Este sábado, desde las 11.15 (hora argentina), Real Madrid visita a Real Sociedad en un partido correspondiente a la fecha 4 de LaLiga de España 2025-2026. El encuentro, que tendría a Franco Mastantuono como titular en el visitante, se disputa en el estadio Anoeta y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN o vía streaming en Disney+

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

