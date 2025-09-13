Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 13 SEP 2025 | 25º
X
Mascotas

Ofrecen recompensa por la aparición de un gatito extraviado en el barrio Independencia

La familia solicita que cualquier persona que haya visto al gato o tenga información sobre su situación se comunique al número 385 504-8440.

Hoy 10:39

Hoy se cumple una semana desde que un gatito desapareció en el barrio Independencia, específicamente en el Camino de la Costa. Su familia, que lo vio nacer y siempre lo tuvo como la alegría del hogar, aún espera noticias sobre su paradero.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El felino es hermoso y dulce, y su familia está devastada, pidiendo a los vecinos de los barrios cercanos, como Villa Independencia, Telefónicos, 505, Zona Costa y Parque del Río, que hagan memoria y difundan cualquier información que pueda ayudar a dar con su paradero.

"Queremos saber qué pasó con esos ojitos llenos de amor", expresa el mensaje, acompañado de un profundo dolor. La familia solicita que cualquier persona que haya visto al gato o tenga información sobre su situación se comunique al número 385 504-8440. Se ofrece recompensa a quienes puedan brindar datos que ayuden a localizarlo.

TEMAS Mascotas perdidas

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Con un final infartante, Los Pumas aguantaron y se tomaron revancha con un triunfazo ante Australia
  2. 2. El tiempo para este sábado 13 de septiembre en Santiago del Estero: la máxima alcanzará los 32° en una jornada súper primaveral
  3. 3. Con la mente en la Libertadores, River visita a Estudiantes en La Plata
  4. 4. Video: dos delincuentes tomaron de rehenes a menores y murieron durante un tiroteo con la policía
  5. 5. Alberto Cormillot recordó el día que le fueron infiel: “La pesqué con otro”
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT