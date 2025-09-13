Ofrecen recompensa por la aparición de un gatito extraviado en el barrio Independencia

La familia solicita que cualquier persona que haya visto al gato o tenga información sobre su situación se comunique al número 385 504-8440.
Hoy se cumple una semana desde que un gatito desapareció en el barrio Independencia, específicamente en el Camino de la Costa. Su familia, que lo vio nacer y siempre lo tuvo como la alegría del hogar, aún espera noticias sobre su paradero.
El felino es hermoso y dulce, y su familia está devastada, pidiendo a los vecinos de los barrios cercanos, como Villa Independencia, Telefónicos, 505, Zona Costa y Parque del Río, que hagan memoria y difundan cualquier información que pueda ayudar a dar con su paradero.
"Queremos saber qué pasó con esos ojitos llenos de amor", expresa el mensaje, acompañado de un profundo dolor. La familia solicita que cualquier persona que haya visto al gato o tenga información sobre su situación se comunique al número 385 504-8440. Se ofrece recompensa a quienes puedan brindar datos que ayuden a localizarlo.