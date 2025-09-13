Este fin de semana se llevará a cabo la colecta Más por Menos con el lema "Tu ayuda es Esperanza Viva"

La colecta anual, organizada por la Diócesis de Añatuya, se realizará este fin de semana. El cardenal Vicente Bokalic resaltó la importancia de la solidaridad en tiempos difíciles.

Este fin de semana, bajo el lema "Tu ayuda es Esperanza Viva", se llevará a cabo la colecta Más por Menos, una de las iniciativas solidarias más importantes del país, a la que se sumarán miles de argentinos con el compromiso de ayudar a los más necesitados.

El cardenal primado de la Argentina, Vicente Bokalic, recordó que esta colecta fue fundada por el monseñor Jorge Gottau, primer obispo de la Diócesis de Añatuya, quien con su visión de compasión y apoyo a los más vulnerables, instauró una tradición de solidaridad que se mantiene vigente hasta el día de hoy.

En su mensaje, el cardenal destacó la importancia de "la solidaridad" y el valor que tiene el gesto de ayudar, especialmente en el difícil contexto actual. "En tiempos difíciles volvemos a apelar a tu buena voluntad, solidaridad para aliviar un poco el sufrimiento de tantos hermanos. Nuestra colecta Más por Menos está destinada a llegar a los más abandonados y más alejados", afirmó.

Con esta colecta, se busca continuar con el mantenimiento de obras sociales y de promoción en todo el país, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las personas más necesitadas.

Bokalic apeló al espíritu de sacrificio de los argentinos: "Tu aporte, tu comprensión, tu sacrificio alivia a los que están sufriendo mucho y despierta la esperanza para seguir luchando," dijo, haciendo un llamado a la solidaridad para mantener viva la esperanza en los que más lo necesitan.