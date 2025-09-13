Ingresar
En un partidazo, el Inter de Lautaro Martínez cayó ante Juventus en una nueva edición del clásico

En una lluvia de goles, el elenco de Igor Tudor se impuso por 4 a 3 en el marco de la fecha 3 de la Serie A.

Hoy 15:57

La Juventus se quedó con una victoria inolvidable en la tercera fecha de la Serie A, tras superar por 4-3 al Inter en un encuentro cargado de emociones y goles en el Allianz Stadium de Turín. Con este resultado, los dirigidos por Thiago Motta mantienen puntaje ideal y se suben a lo más alto del campeonato italiano en soledad.

El inicio mostró a la Juve aprovechando su localía: a los 13 minutos, Lloyd Kelly definió con gran categoría tras una jugada de pelota parada y abrió el marcador. Sin embargo, el Inter reaccionó rápido con un zurdazo letal de Hakan Calhanoglu, que a los 29 puso el 1-1. Antes del descanso, un golazo de larga distancia de Kenan Yildiz devolvió la ventaja al local (2-1).

En el complemento, la visita buscó la igualdad y lo consiguió otra vez gracias a Calhanoglu, con una volea sensacional desde afuera del área. El partido se tornó frenético y ofreció una postal única: los hermanos Thuram se repartieron los goles. Primero, Marcus puso el 3-2 para el Inter con un cabezazo a los 76’, y seis minutos más tarde su hermano Kephren empató para la Juve de la misma manera.

Cuando todo parecía cerrado en empate, apareció Vasilije Adzic con un derechazo imparable en el tiempo agregado para sellar el 4-3 definitivo y desatar la fiesta en Turín. La Juventus, con puntaje perfecto, se afirma como único líder de la Serie A, mientras que el Inter dejó escapar una chance de subirse a la cima.

