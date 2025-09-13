Juana Repetto compartió el tierno video en que les contó a sus hijos que estaba embarazada

La actriz e influencer, que semanas atrás anunció su tercer embarazo, publicó un emotivo video mostrando cómo reaccionaron sus pequeños Toribio y Belisario al enterarse de la noticia.

Hoy 11:03

Juana Repetto atraviesa un momento pleno de felicidad: semanas atrás anunció que está esperando a su tercer hijo y, este viernes, decidió compartir con sus seguidores un video íntimo y conmovedor. En él se ve la reacción de sus dos hijos, Toribio y Belisario, al enterarse de que tendrán un nuevo hermanito.

El registro comienza con Juana intentando captar la atención de los niños: “Bueno. ¿Qué?”, les pregunta, mientras ellos esperan expectantes. Luego, la actriz suelta la frase que cambia la escena: “Van a tener un hermanito”. La sorpresa de Toribio es inmediata: “¿En serio?”. Y Juana lo confirma con una sonrisa: “Otro”.

A partir de allí, el video se llena de emociones espontáneas: risas, gritos y hasta una exclamación inesperada —“¡Voy a vomitar!”— que desata carcajadas. En medio de la algarabía, Juana les pregunta si están felices y recibe una confesión que la emociona: “Siempre he querido un hermano más”.

Belisario, el más pequeño, también recibe la noticia con ternura. “¿Vos? Beli, vas a ser hermano mayor. Está acá el bebé, en la panza de mamá”, le explica Juana, mientras señala su vientre. La curiosidad de los niños no se hace esperar y Toribio pregunta cuánto falta. La respuesta es clara: “Dentro de seis meses”.