Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 13 SEP 2025 | 29º
X
Somos Deporte

García-Zanello se impusieron en la primera etapa del Rally de Frías

Superaron por una diferencia de 18 segundos al binomio compuesto por Janovich-Noblega.

Hoy 20:28

El binomio compuesto por Rodrigo García y Oscar Zanello (Volkswagen Gol) se quedó con la primera etapa del Rally de Frías 2025, tras superar por 18 segundos a la dupla Janovich-Noblega, escolta en el Maxy Rally.

La tradicional competencia, válida por la 5ª fecha del Campeonato Santiagueño de Rally, tuvo su arranque este sábado con un gran marco de público y caminos exigentes. El llamado Rally de la Amistad, que cada año reúne a los mejores binomios del NOA, volvió a demostrar por qué es una cita emblemática del automovilismo provincial.

La organización del evento está a cargo de ADEMOF y la Asociación Santiagueña de Rally (ASR), que trabajan de manera conjunta para mantener viva esta prueba histórica en el calendario.

Lo que viene el domingo

La acción continuará este domingo 14 de septiembre con tres pruebas especiales:

  • PE3: Obrador – Anjuli (20,90 km) – 09:13 hs
  • PE4: Obrador – Anjuli (20,90 km) – 11:50 hs
  • PE5: Súper Especial Rotonda (3,20 km) – 12:50 hs

Tras el Rally de Frías, el campeonato santiagueño cerrará con el Rally Coronación de Ojo de Agua, con fecha a confirmar.

Principales posiciones de la clasificación General

1-García/Zanello (N4)
2-Janovich/Noblega (N4)
3-Yorbandi/Cerezo (A1)
4-Pérez/Vergara (R5)
5-Scalora/Espadin (A1)
6-Vilchez/Catalfamo (R5)
7-Olivero/Degiovani (N8)
8-Kuresza/Catalfamo (R5)
9-López/López (N8)
10- Collado/Rodríguez (N1)
11-Valenzuela/Villalba (N8)
12-Ledesma/Bustamante (N2)
13-Ahumada/Díaz (N2)
14-Reynoso/Chayle (N7)
15-Sosa/Espeche (N8)

El domingo será decisivo para definir al ganador de una carrera que volvió a poner a Frías como capital del rally santiagueño durante el fin de semana.

TEMAS Rally Santiagueño

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. En vivo: con la mente en la Libertadores, River visita a Estudiantes en La Plata
  2. 2. Con un final infartante, Los Pumas aguantaron y se tomaron revancha con un triunfazo ante Australia
  3. 3. Dos jóvenes resultaron gravemente heridos tras colisionar violentamente contra un caballo en Ruta 21
  4. 4. Banfield se aprovechó del momento de Independiente y le dio otro duro golpe en Avellaneda
  5. 5. En un partidazo, el Inter de Lautaro Martínez cayó ante Juventus en una nueva edición del clásico
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT