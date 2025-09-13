"No creo que este gobierno llegue al 26 de octubre": la dura declaración una senadora kirchnerista

Sandra Mendoza puso en duda la continuidad del Gobierno de Javier Milei tras la derrota en Buenos Aires. Criticó la “gestión errática”, cuestionó el veto a los ATN y aseguró que el oficialismo perdió su mayor capital: la legitimidad popular.

Hoy 12:03

La senadora nacional por Tucumán, Sandra Mendoza, encendió la polémica al poner en duda la continuidad del Gobierno de Javier Milei tras la derrota electoral de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires el pasado 7 de septiembre.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En declaraciones a La Tucumana FM, la legisladora peronista aseguró que el oficialismo atraviesa “una crisis política y social de magnitud” y lanzó una frase que rápidamente se viralizó:

“No creo que este Gobierno llegue al 26 de octubre. Ya le han soltado la mano todos: la política, los gobernadores, el periodismo, la gente”.

Mendoza describió el revés en territorio bonaerense como “una verdadera derrota” y señaló que ni las encuestas más desfavorables para el oficialismo preveían un resultado tan adverso.

A su entender, el voto popular reflejó “un malestar acumulado frente a una gestión errática y decisiones profundamente impopulares”.

La senadora también apuntó contra las últimas medidas adoptadas por la Casa Rosada. Recordó que el presidente no respondió el cuestionario de la Comisión Investigadora por el caso Libra, donde debía aclarar su rol en la promoción de la criptomoneda, y cuestionó el veto a la ley que establecía el reparto automático de los ATN entre las provincias.

“La gente está muy molesta por estas políticas. El presidente va a vetar proyectos de ley que benefician a la gente y a las provincias”, afirmó.

Mendoza advirtió que el Gobierno perdió su mayor capital: la legitimidad popular.

“Había mucha gente que apostó por el proyecto que él vendió en las elecciones y que hoy está defraudada. No quiso ir a votar, pero está con bronca. Y la sociedad, cuando se enoja, lo expresa en las urnas”, remató.