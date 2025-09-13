Masacre en Joinville: un hombre asesinó a su esposa e hijos antes de quitarse la vida

Ramzi Hamdar, un hombre libanés de 52 años, asesinó a su pareja, Ingrid Iolly Araújo Silva Berilo, y a sus dos hijos antes de quitarse la vida. La tragedia ocurrió tras una discusión familiar en el barrio Saguaçu de Joinville.

Hoy 12:29

Una tragedia familiar sacudió la ciudad de Joinville, en el sur de Brasil, cuando Ramzi Mohsen Hamdar, un hombre de nacionalidad libanesa, asesinó a su esposa Ingrid Iolly Araújo Silva Berilo, de 40 años, y a sus dos hijos: una niña de 11 años y un adolescente de 15. La masacre, que también dejó gravemente herida a la madre de Ingrid, de 65 años, terminó con el suicidio de Hamdar.

El hecho ocurrió durante la madrugada del jueves en el barrio Saguaçu, cuando una discusión familiar desencadenó una serie de disparos fatales. Según la policía, Ramzi primero disparó contra Ingrid, luego se dirigió a otro ambiente de la casa, donde asesinó a la hija de 11 años y, finalmente, al adolescente de 15.

La madre de Ingrid, quien también fue baleada, logró sobrevivir y fue trasladada de urgencia a un hospital, donde permanece en estado grave.

El caso ha causado gran conmoción, no solo por la brutalidad del ataque, sino también por el historial de violencia que tenía Ramzi Hamdar. Según el jefe policial Rafaello Ross, el hombre tenía antecedentes de violencia de género y ya había violado una medida de restricción que lo alejaba de su ex pareja y de los tres hijos que tuvo con ella.

“Se trataba de una persona violenta, con un historial anterior de agresión”, explicó Ross.

El ataque ocurrió después de una discusión matrimonial, y los vecinos del barrio escucharon más de 20 disparos junto a gritos de angustia durante la madrugada. Según el hermano de Ramzi, quien fue quien encontró al hombre con un revólver en la mano y alertó a la policía, la pareja enfrentaba serios problemas matrimoniales y financieros.

Ingrid, semanas antes de su muerte, había dejado una inquietante declaración en sus redes sociales: “Somos la combinación perfecta para una explosión”. Este mensaje reflejaba la tensión en la relación, algo que las autoridades investigan con detenimiento.

La Policía Civil de Joinville sigue investigando el crimen. El arma utilizada en los asesinatos ha sido secuestrada y será sometida a peritajes para confirmar si efectivamente fue la misma que causó las muertes. Además, se están tomando declaraciones a testigos, entre ellos vecinos y el hermano del atacante, para esclarecer el contexto de la tragedia.

El caso ha puesto en evidencia la falta de medidas efectivas para prevenir la violencia de género, a pesar de las denuncias previas de Ingrid sobre su situación con Ramzi. Las autoridades están trabajando para determinar si hubo señales de alerta que no fueron atendidas a tiempo.