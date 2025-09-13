Dolor de cabeza para Scaloni: Exequiel Palacios deberá ser operado y no jugará hasta 2026

Bayer Leverkusen informó que el tucumano deberá ser intervenido quirúrgicamente por un problema miotendinoso en su aductor derecho.

Hoy 12:44

Otra vez una lesión frena la carrera de Exequiel Palacios. Bayer Leverkusen confirmó este martes, a través de un comunicado en su sitio oficial, que el mediocampista argentino sufrió un problema miotendinoso en la zona del aductor derecho y será operado la semana próxima. El club estima que no volverá a jugar en lo que resta de 2025.

El tucumano había arrancado como titular en el estreno del danés Kasper Hjulmand en el banco —llegado tras la salida de Erik ten Hag— en el partido ante Eintracht Frankfurt, pero no duró ni un cuarto de hora en cancha: se retiró reemplazado por Aleix García por una molestia muscular que luego terminó diagnosticada como desprendimiento del tendón en la zona del aductor derecho.

Según el parte oficial del Leverkusen, la única solución es la intervención quirúrgica, que se realizará a comienzos de la próxima semana. Tras la operación, los plazos estimados de recuperación son de tres a cuatro meses, aunque la duración exacta del tratamiento y la rehabilitación se confirmarán una vez finalizada la cirugía y evaluada la evolución.

Ese horizonte ubicaría a Palacios con posibilidades de retorno a comienzos de 2026, pero compromete buena parte de su preparación de cierre de temporada y pone en duda su puesta a punto de cara al Mundial 2026 (inicio: 11 de junio). El comunicado del club apunta a la prudencia: primero la operación, luego la rehabilitación y, recién después, la evaluación de plazos concretos.

El caso recuerda a la lesión que sufrió Leandro Paredes el 3 de abril de 2022 (PSG vs. Lorient), también por un problema en la zona aductora que requirió intervención y lo dejó casi cuatro meses sin competir: Paredes volvió a jugar el 31 de julio de ese año. Si Palacios tuviera un período de recuperación similar, su regreso estaría ubicado por enero de 2026, aunque cada lesión y recuperación sigue su propio ritmo.

Paso a paso: operación la semana próxima, posterior rehabilitación y luego la cuenta regresiva para recuperar ritmo y pelear por un lugar en la convocatoria. Bayer Leverkusen y el propio jugador esperan que la intervención y el postoperatorio evolucionen sin contratiempos.