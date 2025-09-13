Pablo Martel: “Tenemos que dejar todo para cambiar el rumbo”

El entrenador de Güemes habló en la previa del partido ante Racing de Córdoba en el que su equipo buscará un triunfo que lo saque de la zona de descenso. Además anticipó cambios en el once.

En la previa de un partido clave por la fecha 31 de la Zona A de la Primera Nacional, Güemes recibirá este domingo a Racing de Córdoba en “La Isla” con la necesidad imperiosa de sumar tres puntos para escapar de la zona de descenso. Su entrenador, Pablo Martel, dejó en claro el momento que atraviesa el equipo y la mentalidad con la que afrontarán el encuentro.

“Tenemos que dejar todo para cambiar el rumbo, en ese camino estamos, del trabajo y el compromiso para salir de este momento que nos encuentra peleando ahí abajo”, expresó el técnico santiagueño en diálogo con Noticiero 7. El Gaucho se encuentra en una situación comprometida en los promedios y necesita hacer valer su localía en las últimas fechas.

Martel destacó la autocrítica y el compromiso del plantel: “Nosotros entendemos y sabemos en la situación que estamos. Nos hacemos cargo y tenemos que seguir trabajando desde lo táctico, estratégico, físico y también desde lo mental. Necesitamos el triunfo y es la premisa con la que venimos trabajando durante la semana”.

Sobre lo que espera del duelo ante Racing, señaló: “Sabemos que va a ser un partido muy trabajado, ellos vendrán a hacer su negocio y nosotros debemos contrarrestar eso. El punto no nos sirve, tenemos que ver cómo se da el partido, pero vamos a salir a ganarlo”.

El entrenador también adelantó variantes en el once inicial: “Haremos entre dos o tres cambios siempre buscando la mejor versión del equipo”. Además, resaltó la importancia de recuperar la fortaleza en casa: “En este torneo nos costó hacer pesar la localía. Hubo otros años en los que aquí nadie se llevaba nada. Tenemos que volver a eso y ganar los dos partidos que nos quedan en casa”.

Güemes llega con la obligación de reaccionar y buscar un triunfo vital en su lucha por la permanencia, con la mirada puesta en revertir un presente adverso y regalarle una alegría a su gente en La Isla.