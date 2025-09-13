Miles de fieles se preparan para vivir la fiesta chica del Señor de los Milagros de Mailín

Con fe y devoción, los caminantes ya están en Lugones y reanudarán su trayecto en la madrugada para arribar a Mailín y vivir la misa del peregrino.

Hoy 13:35

Con fe y devoción, cientos de fieles comenzaron su camino hacia la Fiesta Chica de Mailín, una de las manifestaciones religiosas más convocantes de Santiago del Estero.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según informaron los organizadores, la columna de peregrinos llegó este mediodía a Lugones, donde se instalaron en la Escuela Pública Policía Federal. Allí descansarán durante toda la jornada para retomar la marcha en la madrugada del domingo.

El itinerario prevé que a las 02:00 de la mañana los caminantes reanuden el trayecto hacia Tala Atum, donde harán una breve parada a las 04:00. Minutos más tarde, a las 04:30, continuarán rumbo a la Villa Mailín, con horario estimado de llegada a las 07:00, justo a tiempo para participar de la tradicional Misa del Peregrino.

La Fiesta Chica convoca cada año a miles de santiagueños y visitantes de provincias vecinas, que llegan para renovar su fe en el Señor de los Milagros de Mailín.