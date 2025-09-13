Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 13 SEP 2025 | 34º
X
Somos Deporte

El Chelsea de Enzo Fernández y Garnacho dejó escapar el triunfo sobre el final ante Brentford

Los Blues no lo pudieron sostener y se lo terminaron empatando con un gol en el minuto 93.

Hoy 18:36
Chelsea Brentford

TEMAS Enzo Fernández

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Con un final infartante, Los Pumas aguantaron y se tomaron revancha con un triunfazo ante Australia
  2. 2. En vivo: con la mente en la Libertadores, River visita a Estudiantes en La Plata
  3. 3. Dos jóvenes resultaron gravemente heridos tras colisionar violentamente contra un caballo en Ruta 21
  4. 4. El tiempo para este sábado 13 de septiembre en Santiago del Estero: la máxima alcanzará los 32° en una jornada súper primaveral
  5. 5. Video: dos delincuentes tomaron de rehenes a menores y murieron durante un tiroteo con la policía
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT