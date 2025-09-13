Donald Trump pidió la “pena de muerte” para el asesino de Charlie Kirk

El FBI logró la captura del principal implicado en el asesinato de Charlie Kirk y Donald Trump exigió la “pena de muerte”, aún vigente en el estado de Utah.

Hoy 15:47

En las últimas horas se conoció que el principal sospechoso de la muerte de Charlie Kirk ya se encuentra tras las rejas. De acuerdo con lo informado por Donald Trump, “Hay un sospechoso bajo custodia policial” que fue arrestado en relación con el crimen cometido esta misma semana en la Universidad Utah Valley.

Según trascendió, el presunto autor del disparo fue ubicado en St. George, en las cercanías de un parque nacional, poco tiempo después de que se publicaran grabaciones de cámaras de seguridad y un video donde se lo observaba descendiendo del techo de un edificio.

El padre del sospechoso, junto con otras personas cercanas, facilitó la entrega a las fuerzas del orden: “Ellos lo condujeron hasta la jefatura de policía y él está allí”, señaló el mandatario, al destacar la cooperación de la familia para esclarecer el caso.

Durante la entrevista en Fox, Donald Trump también se mostró partidario de que al asesino de Kirk se le aplique la pena de muerte, vigente en el estado de Utah, donde se produjo el crimen.

“Supongo que lo declararán culpable y espero que le impongan la pena de muerte. En Utah, existe la pena de muerte y tienen un gobernador muy bueno. Conozco bien al gobernador y está muy decidido a aplicar la pena de muerte en este caso“, declaró.