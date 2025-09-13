Güemes afronta otra “final” por la permanencia recibiendo a Racing de Córdoba

El Gaucho recibe a la Academia cordobesa con la necesidad de volver al triunfo.

Hoy 08:07

Güemes jugará esta tarde un partido crucial en su lucha por la permanencia en la Primera Nacional. Desde las 16:00 en el estadio Arturo “Jiya” Miranda, el Gaucho recibirá a Racing de Córdoba, con el arbitraje de Joaquín Gil, asistido por Mauro Ramos Errasti, Daniel Zamora y Lautaro Castagnola como cuarto juez.

► HACÉ CLICK AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

El equipo santiagueño, dirigido por Pablo Martel, atraviesa un presente complicado y necesita volver al triunfo para salir de la zona de descenso, a la que ingresó tras el empate de Arsenal de Sarandí, que este sábado cayó ante Gimnasia y Tiro de Salta.

Güemes viene de caer 1-0 frente a Atlanta como visitante y se ubica en la 17ª posición con 30 puntos, producto de 5 victorias, 15 empates y 10 derrotas. Con solo cuatro fechas por delante, cada encuentro será una verdadera final para mantener la categoría.

En la previa, Martel fue contundente: “Sabemos que va a ser un partido muy trabajado, ellos vendrán a hacer su negocio y nosotros debemos contrarrestar eso. El punto no nos sirve, vamos a salir a ganarlo”. El entrenador también anticipó cambios en el once inicial: “Haremos entre dos o tres variantes buscando la mejor versión del equipo”. Además, destacó la necesidad de recuperar la fortaleza en casa: “En este torneo nos costó hacer pesar la localía. Tenemos que volver a ganar los dos partidos que nos quedan aquí”.

El Gaucho afronta así una de las últimas oportunidades de reafirmar su condición de local y dar un paso clave en su pelea por la permanencia frente a un rival siempre exigente como la Academia cordobesa.