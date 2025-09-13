Güemes ganó su “final” por la permanencia ante Racing de Córdoba y salió de la zona de descenso

El Gaucho se impuso por 1 a 0 ante la Academia cordobesa por la fecha 31 de la Primera Nacional.

Hoy 18:55

Güemes festejó en casa un triunfo que puede valer mucho más que tres puntos. El conjunto santiagueño se impuso por 1 a 0 ante Racing de Córdoba en el estadio Arturo "Jiya" Miranda, en el marco de la fecha 31 de la Primera Nacional, y logró salir de la zona de descenso directo.

El único gol del encuentro llegó a los 21 minutos de la primera parte, cuando Veliz aprovechó para desatar la alegría de todo el pueblo azulgrana. Desde ahí, el Gaucho supo aguantar el resultado con orden y corazón para quedarse con una victoria que necesitaba con urgencia.

Con este resultado, Güemes alcanzó los 33 puntos y trepó al puesto 15 de la tabla, producto de 6 victorias, 15 empates y 10 derrotas. La victoria lo sacó momentáneamente del descenso y le devuelve la confianza de cara al cierre de la temporada.

En la próxima fecha, el Gaucho tendrá un desafío exigente: deberá visitar a Quilmes, uno de los protagonistas del campeonato, con la misión de seguir sumando para alejarse de la zona roja.