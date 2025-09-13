Güemes ganó su “final” por la permanencia ante Racing de Córdoba y salió de la zona de descenso

El Gaucho se impuso por 1 a 0 ante la Academia cordobesa por la fecha 31 de la Primera Nacional.
Güemes festejó en casa un triunfo que puede valer mucho más que tres puntos. El conjunto santiagueño se impuso por 1 a 0 ante Racing de Córdoba en el estadio Arturo "Jiya" Miranda, en el marco de la fecha 31 de la Primera Nacional, y logró salir de la zona de descenso directo.
El único gol del encuentro llegó a los 21 minutos de la primera parte, cuando Veliz aprovechó para desatar la alegría de todo el pueblo azulgrana. Desde ahí, el Gaucho supo aguantar el resultado con orden y corazón para quedarse con una victoria que necesitaba con urgencia.
Con este resultado, Güemes alcanzó los 33 puntos y trepó al puesto 15 de la tabla, producto de 6 victorias, 15 empates y 10 derrotas. La victoria lo sacó momentáneamente del descenso y le devuelve la confianza de cara al cierre de la temporada.
En la próxima fecha, el Gaucho tendrá un desafío exigente: deberá visitar a Quilmes, uno de los protagonistas del campeonato, con la misión de seguir sumando para alejarse de la zona roja.