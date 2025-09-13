España: encontraron el cuerpo de un bebé en un freezer y detuvieron a su madre

El hallazgo fue en una vivienda de Alberche del Caudillo. La madre fue arrestada. Su familia señaló que sufre adicciones y es víctima de violencia de género.

Hoy 18:13

Una mujer fue detenida este sábado al revelar que guardó los restos de su bebé de 27 semanas en el freezer de su casa, en la provincia de Toledo, en España.

El macabro hallazgo ocurrió el martes en la localidad de Alberche del Caudillo, donde la madre de la mujer alertó a Servicio Sociales sobre el parto.

Los trabajadores sociales, que venían haciendo un seguimiento a la madre —de mediana edad, con problemas de consumo de drogas y víctima de violencia de género—, notaron irregularidades en el embarazo y al recibir el llamado de la madre, avisaron a la Guardia Civil.

Los agentes entraron a la casa después de conseguir los permisos judiciales. La mujer aseguró que había tenido un aborto y que guardó el cuerpo en el freezer. La Policía encontró el feto exactamente donde la madre había indicado.

La Guardia Civil recopiló pruebas en la casa para determinar cómo ocurrió el parto y en qué condiciones fue conservado el cuerpo.

La mujer, que tiene otros cuatro hijos de distintos padres, quedó bajo investigación mientras la Justicia intentaba esclarecer las circunstancias del hecho.

La policía la detuvo este sábado, al igual que su actual pareja. El juez encargado del caso decretó secreto de sumario.