Mitre visita a Estudiantes de Río Cuarto con la premisa de volver al triunfo

Lejos de la zona de Reducido, el Aurinegro buscará terminar el torneo lo más arriba posible.

Hoy 06:00

Mitre enfrentará esta tarde a Estudiantes de Río Cuarto en uno de los encuentros correspondientes a la fecha 31 de la Zona B de la Primera Nacional. El partido se jugará desde las 19:00 en el estadio Antonio Candini, con el arbitraje de Lucas Cavallero.

► HACÉ CLICK AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

El Aurinegro, lejos de los puestos de Reducido, intentará cerrar el campeonato de la mejor manera y escalar posiciones en la tabla. El equipo santiagueño llega tras la derrota sufrida en casa por 2-1 ante Defensores de Belgrano, resultado que lo dejó en la 11ª posición con 36 puntos, producto de 9 victorias, 9 empates y 12 derrotas.

En la previa, el volante Mateo Montenegro expresó sus sensaciones: “No queda otra que terminar el año de la mejor manera y dejar al club lo más alto posible”. Además, agregó: “Venimos bien y de dos partidos que se nos escapa al último, entendemos la bronca de la gente, somos los primeros en querer ganar”.

De cara al futuro, el mediocampista fue claro: “Hay que empezar a pensar en el año que viene y lo que sea lo mejor para el club”.

Datos del partido

Estudiantes (RC) vs Mitre

Domingo 14/09 – 19:00 hs

Estadio: Antonio Candini

Antonio Candini Árbitro: Lucas Cavallero

Lucas Cavallero Asistentes: Guido Córdoba y Martín Saccone

Guido Córdoba y Martín Saccone Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque



