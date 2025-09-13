Ingresar
Mitre volvió a perder ante Estudiantes en Río Cuarto y no levanta cabeza

El Aurinegro perdió 1 a 0 en uno de los encuentros correspondientes a la fecha 31 de la Zona B de la Primera Nacional.

Hoy 21:10
Mitre Estudiantes RC

Mitre no logra salir de la irregularidad y esta vez volvió a tropezar fuera de casa. En Río Cuarto, el equipo santiagueño cayó por 1 a 0 ante Estudiantes, en el marco de la fecha 31 de la Zona B de la Primera Nacional, y dejó escapar otra chance de acercarse a los puestos de protagonismo.

El único tanto del partido llegó a los 34 minutos del primer tiempo, cuando González aprovechó una ocasión clara para darle la ventaja al conjunto cordobés. Pese a los intentos del Aurinegro en el complemento, no pudo encontrar claridad en ataque y se quedó con las manos vacías.

Con este resultado, Mitre acumula dos derrotas consecutivas y se mantiene con 36 puntos en el puesto 13, producto de 9 victorias, 9 empates y 13 derrotas en lo que va del campeonato.

En la próxima jornada, el conjunto santiagueño buscará recuperarse cuando reciba en el estadio 8 de Abril a Talleres de Remedios de Escalada, en un duelo clave para cortar la mala racha y volver a sumar de a tres.

