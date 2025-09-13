La Plata: un adolescente atropelló a dos nenas mientras hacía piruetas en moto

El joven, de 15 años, hacía “wheelie” cuando embistió a las niñas. Una de ellas, una beba de 6 meses, fue internada pero ya está fuera de peligro. Se entregó horas después.

Un adolescente de 15 años que hacía “wheelie” con la moto en la ciudad de La Plata atropelló a dos nenas y terminaron internadas.

Ocurrió este viernes por la noche, cuando el chico estaba realizando maniobras peligrosas sobre la calle 55, entre 152 y 153, en la localidad de Los Hornos. Las víctimas tienen 6 meses y 13 años y tuvieron que ser trasladadas de urgencia a un hospital.

Las menores habían salido a hacer compras cuando fueron embestidas por el chico, que según revelaron los testigos, estaba circulando sobre una sola rueda. Además, también contaron que tras el impacto, el adolescente se dio a la fuga del lugar.

Después del accidente, las nenas fueron trasladadas por su madre y su tía a la Unidad de Pronta Atención (UPA) de Los Hornos, en donde los médicos detectaron que la menor de 13 sufrió un corte en una pierna que requirió sutura. Por otra parte, la beba de 6 meses llegó somnolienta y tuvo que ser derivada al Hospital de Niños de La Plata, donde permanece internada en sala intermedia. Ambas ya se encuentran fuera de peligro.

Horas después, el adolescente que provocó el atropello se presentó en la Comisaría Tercera junto a su madre y se puso a disposición de la Justicia.

La causa fue caratulada como “lesiones culposas” y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) del Joven N°1 de La Plata, a cargo de la fiscal Carmen Ibarra, que ya ordenó la notificación del menor y otras medidas para esclarecer cómo ocurrieron los hechos.