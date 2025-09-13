Dos hombres fueron asesinados a pocas cuadras de distancia y sospechan que los crímenes están relacionados

Los investigadores creen que haber sido cometidos por una disputa personal o económica.

Hoy 18:29

Un doble crimen conmocionó a la localidad de Sauce Viejo, en la provincia de Santa Fe, donde un joven fue encontrado muerto en un zanjón y otro hombre resultó baleado en su propiedad, en un episodio de extrema violencia que las autoridades investigan.

El primer hecho se produjo el viernes 5 de septiembre, cuando un joven -de aproximadamente 25 años- fue encontrado sin vida cerca de una zona rural de Sauce Viejo. La víctima presentaba múltiples impactos de bala en su cuerpo, lo que llevó a los investigadores a abrir la causa por homicidio.

Además, las autoridades intentaron determinar si su muerte tenía alguna relación con otro hecho violento ocurrido horas antes.

La Policía había recibido el aviso de una persona baleada en una quinta cercana. Francisco Villagoy, de unos 40 años, fue alcanzado por varios disparos mientras se encontraba en su propiedad. Fue trasladado de urgencia al Hospital Cullen de Santa Fe, donde su estado de salud se reportó como grave.

A pesar de que aún no hay información oficial sobre la conexión entre ambos incidentes, los investigadores no descartan que pueda existir un vínculo.

Se sospecha que los crímenes podrían haber sido cometidos por una disputa personal o económica, aunque aún no se confirmaron los móviles.Las autoridades continúan con las pericias en la zona y el análisis de las cámaras de seguridad cercanas.