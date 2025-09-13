Ingresar
Buscan a un joven de 26 años desaparecido en Termas de Río Hondo

Se trata de Marcelo Almendro Sosa quien salió de su domicilio el 10 de septiembre por la noche a bordo de una motocicleta y no regresó. La Policía solicita colaboración a la comunidad para dar con su paradero.

Hoy 21:37
Marcelo Almendro Sosa

Efectivos de la División Búsqueda de Personas se encuentran trabajando intensamente para dar con el paradero de Marcelo Almendro Sosa, de 26 años, domiciliado en calles San Martín y Uruguay, barrio Herrera El Alto, en la ciudad de Termas de Río Hondo.

De acuerdo con la denuncia realizada, el joven se ausentó de su hogar el 10 de septiembre por la noche, a bordo de una motocicleta marca Siam, modelo 110 cc, color rojo con negro, sin regresar hasta el momento.

Según los datos aportados, Sosa es de contextura robusta, mide aproximadamente 1,60 metros, tiene tez morocha, cabello corto y oscuro, además de llevar aros en las orejas y un piercing en el rostro.

Al momento de su desaparición vestía un pantalón corto gris, remera negra y ojotas.

Desde la Policía solicitaron a la comunidad que, ante cualquier información que pueda aportar a la investigación, se comuniquen con la División Búsqueda de Personas a los teléfonos 4226638 o 154971621, o bien se acerquen a la dependencia policial más cercana.

