Durante un operativo de control vial en Loreto, la policía detuvo a un hombre y secuestró cocaína

Hoy 22:12

En un operativo de control de rutina llevado a cabo en el puesto de Seguridad Vial N°5, ubicado sobre la Ruta Nacional N°9, personal policial detuvo la marcha de un automóvil Fiat Uno Fire de color blanco que se dirigía hacia la ciudad de Loreto.

Durante la inspección, los efectivos advirtieron una actitud sospechosa en uno de los pasajeros, quien mostraba signos de nerviosismo. Al solicitarle que exhibiera sus pertenencias, constataron que llevaba varios envoltorios de nylon con una sustancia blanquecina.

De inmediato se dio intervención a la División de Drogas Peligrosas, cuyos peritos confirmaron mediante pruebas de campo que se trataba de cocaína, distribuida en tres envoltorios con un peso total de 274,22 gramos. También se procedió al secuestro de un teléfono celular y una importante suma de dinero en efectivo.

Siguiendo las directivas de la Fiscalía de Narcomenudeo, el pasajero implicado fue aprehendido y trasladado a sede policial, quedando a disposición de la Justicia.