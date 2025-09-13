Domingo de acción en el fútbol santiagueño para definir los finalistas del Torneo Clausura

Con seis partidos se cerrará el torneo esta tarde con encuentros definitorios en Beltrán, La Banda y Capital.

Hoy 08:29

Con seis partidos en simultáneo, este domingo se bajará el telón de la fase regular del Torneo Clausura y quedarán definidos los equipos finalistas. La acción se concentrará en canchas de Beltrán, La Banda y Capital, donde habrá clima de definición en cada rincón.

Zona A: Sportivo Fernández y Unión Santiago, mano a mano

En la Zona A, el líder es Sportivo Fernández con 19 puntos, seguido muy de cerca por Unión Santiago, que suma 18. El Albiceleste depende de sí mismo: si gana frente a Villa Unión en La Banda, asegurará su clasificación. En caso de no sumar de a tres, deberá esperar que Yanda FC complique al Trico en el barrio Chino.

Por su parte, Unión Santiago necesita una victoria obligada y, además, una ayuda del Verdulaga para quedarse con el primer lugar.

Zona B: Vélez espera, Comercio define en Beltrán

En la Zona B, la historia está abierta. Vélez de San Ramón, que ya venció a Mitre el viernes (2-0), lidera con 23 puntos al igual que Comercio, pero con mejor diferencia de gol. El Fortín aguarda expectante para saber si su triunfo le alcanzará para llegar nuevamente a la final.

El que tiene la llave es Comercio, que debe sumar en su visita a Unión de Beltrán. Si lo logra, será finalista. Pero si pierde en la “Capital del Melón”, el boleto quedará en manos de Vélez.

Programación

Miércoles

Instituto Santiago 1-1 Güemes

Instituto Santiago 1-1 Güemes Viernes

Mitre 0-2 Vélez de San Ramón

Independiente de Fernández 0-0 Agua y Energía

Atlético Forres 2-0 Sarmiento

Mitre 0-2 Vélez de San Ramón Independiente de Fernández 0-0 Agua y Energía Atlético Forres 2-0 Sarmiento Domingo (16:00 hs – Primera / 14:00 hs – Reserva)

Banfield vs Central Córdoba (La Banda)

Unión Santiago vs Yanda FC (Capital)

Villa Unión vs Sportivo Fernández (La Banda)

Estudiantes vs Independiente de Beltrán (Huaico Hondo)

Defensores de Forres vs Central Argentino (Forres)

Unión de Beltrán vs Comercio (Beltrán)



