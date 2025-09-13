Desesperada búsqueda de un hombre en La Banda

Tiene 33 años y desde el lunes no se sabe nada de él. Salió en un auto rojo y vestía bermuda gris y remera blanca.

Hoy 21:45

Efectivos policiales de la División Búsqueda de personas, se encuentran abocados a dar con el paradero de Argañaraz, Ricardo Daniel, de 33 años con domicilio en calle 27 de Abril N° 1960 barrio Villa Suaya de la ciudad de La Banda.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El día de ayer, en horas de la tarde, el ciudadano se ausentó de su domicilio a bordo de un automóvil Renault Clio de color rojo. Sin regresar hasta el momento.

Contextura robusta, altura 1,70 aproximadamente, test morocho, ojos color marrones, cabello corto color castaño oscuro, usa anteojos.

Vestía en la oportunidad, bermuda de color gris, una remera de color blanca y zapatillas color negras.

Ante cualquier información que pueda ser brindada, dar aviso a la División Búsqueda de personas, al teléfono 4226638 o 154971621 o dirigirse a la dependencia policial más cercana a su domicilio.