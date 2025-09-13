La Policía recuperó una moto robada y un celular en el barrio Independencia

Los procedimientos estuvieron a cargo de efectivos de la Comisaría Comunitaria N°7. Dos personas quedaron vinculadas a las causas.

Hoy 21:51

Efectivos de la Comisaría Comunitaria N°7 lograron recuperar una motocicleta con pedido de secuestro y un teléfono celular denunciado como sustraído, en el marco de distintos procedimientos realizados en el barrio Independencia de la ciudad Capital.

En primer lugar, mientras realizaban recorridos preventivos por calle 404, los uniformados interceptaron a un joven que circulaba en un motovehículo de 110cc de color negro. Al solicitar la documentación, el conductor manifestó no poseerla. Con autorización del mismo, se verificaron las numeraciones del rodado, constatándose a través de la División Planta Verificadora que se trataba de una motocicleta Zanella modelo ZB con pedido de secuestro vigente desde marzo de este año, a requerimiento de la Comisaría Comunitaria N°6 por una causa de robo.

El rodado fue secuestrado y el joven trasladado a sede policial, donde se labraron las actas administrativas de rigor.

En otro procedimiento, vinculado a una denuncia radicada por un vecino del mismo barrio, quien había señalado que una mujer le sustrajo un teléfono celular de su domicilio, el personal policial logró ubicar el dispositivo en poder de un vecino que lo había recibido en calidad de empeño. El ciudadano hizo entrega voluntaria del aparato, un teléfono marca Samsung modelo A02, que posteriormente fue secuestrado y remitido a la dependencia interviniente para ser restituido a su propietario.