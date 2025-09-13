Karina Milei impulsa una agrupación estudiantil en medio del conflicto universitario

Tras encabezar el lanzamiento de la campaña nacional de cara a las elecciones de octubre , Karina Milei sigue dando pasos para referenciarse como la principal armadora de La Libertad Avanza (LLA) . Ahora encabezó el lanzamiento de una agrupación estudiantil denominada Bases CABA.

"Con esta generación de jóvenes libres empieza la verdadera batalla cultural para hacer Argentina grande otra vez", plantea la cuenta oficial del partido en redes sociales. El anuncio coincide con la disputa que tiene el Gobierno nacional con las universidades públicas, tras el veto de Javier Milei a la ley de financiamiento y la reacción opositora con un llamado a sesión.

El evento ocurrió en el barrio porteño de Belgrano y busca reforzar la militancia libertaria en el que se convirtió en su principal bastión electoral, dado que es el único distrito en el que obtuvo un triunfo en los comicios compitiendo sin aliados en lo que va del año. De la ceremonia participó su mano derecha, la legisladora Pilar Ramírez, y estudiantes del Colegio Nacional Buenos Aires, la Escuela Técnica Otto Krause, y la Escuela Técnica N° 9 D.E. 7 Ing. Luis Huergo.