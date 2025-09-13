Ingresar
Quimsa venció a Unión en su primer amistoso y jugará la final de la Copa Turismo Carey en Rosario

La Fusión se impuso por 101-97 sobre el Tatengue y este domingo jugará el partido definitorio del certamen amistoso.

Hoy 23:57

La Asociación Atlética Quimsa consiguió un ajustado triunfo ante Unión de Santa Fe por 101-97 y se clasificó para la final de la Copa Turismo Carey, que se desarrolla en Rosario.

El encuentro sirvió como primer ensayo formal de la Fusión, que mostró intensidad desde el inicio. Unión, dirigido por Ramella, logró sacar una ventaja de 10 puntos en el primer tiempo, pero la experiencia de Franco Balbi y los refuerzos del Tatengue equilibraron el juego en el segundo parcial.

Por el lado de Quimsa, se destacaron Romano, con 18 puntos, y el debutante Leonardo Lema, que sumó 15 unidades. Además, Tomás Cavallero y Diego Figueredo tuvieron una actuación importante para sostener la ventaja y asegurar la victoria.

Este domingo, Quimsa se medirá ante Instituto de Córdoba desde las 20:30 para definir al campeón del cuadrangular.

