Se busca a "Limón": perro perdido en el barrio 25 de Mayo de La Banda

Ofrecen una recompensa de $150.000 y solicitan cualquier información que pueda ayudar a ubicarlo. Limón,desapareció el 4 de septiembre.

Hoy 00:20

En la madrugada del 4 de septiembre, alrededor de las 5 de la mañana, un perro de raza labrador llamado Limón desapareció en el barrio 25 de Mayo, más precisamente en la Manzana 16, Lote 22, en la ciudad de La Banda.

Los dueños de Limón, profundamente angustiados por la pérdida, están ofreciendo una recompensa de $150.000 a quien brinde información que facilite el regreso del animal a su hogar.

Limón es un labrador de color amarillo, tiene una cicatriz en la nariz y un hocico largo. Además, llevaba un collar marrón al momento de su desaparición. El perro está castrado, una característica adicional que podría facilitar su identificación.

Si bien ya han sido difundidos avisos en redes sociales y en diferentes puntos de la ciudad, los dueños solicitan encarecidamente que, en caso de haberlo visto o tener cualquier dato sobre su paradero, se comuniquen a los siguientes números de contacto: 385 6227301 o 385 5865506.