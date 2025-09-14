Gimnasia y Unión se ven las caras en La Plata buscando un nuevo triunfo en el Clausura

El Lobo recibe al Tatengue en la continuidad de la octava fecha.

Hoy 00:21

Este domingo desde las 15, Gimnasia recibirá a Unión de Santa Fe en el estadio Juan Carmelo Zerillo, por la octava fecha del Torneo Clausura 2025. El partido será televisado por TNT Sports Premium y tendrá el arbitraje de Sebastián Martínez, con Andrés Merlos en el VAR.

El Lobo llega entonado tras vencer a Atlético Tucumán en su último compromiso oficial y buscará hilvanar su segunda victoria consecutiva para seguir escalando en la Zona A. Durante la fecha FIFA, el equipo de Alejandro Orfila sumó rodaje con dos amistosos frente a Racing, que terminaron con una victoria y un empate. La buena noticia es la recuperación de Norberto Briasco, quien dejó atrás una molestia muscular y estará disponible para este encuentro.

Por el lado del Tatengue, el equipo de Leonardo Madelón atraviesa un momento positivo tras haber eliminado a Racing en Avellaneda con un vibrante 3-2. El DT, que vuelve a La Plata después de haber salvado a Gimnasia del descenso hace dos años, remarcó la importancia de mantener la humildad: “Estamos saliendo de un momento difícil. Lo importante es no confundirnos ni creernos más de lo que somos”, aseguró. Unión quiere dar otro golpe fuera de casa y mantenerse entre los primeros puestos de la Zona B.

Probables formaciones

Gimnasia: Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Gastón Suso, Pedro Silva Torrejón; Jeremías Merlo, Mateo Seoane, Nicolás Garayalde, Manuel Panaro; Marcelo Torres, Norberto Briasco. DT: Alejandro Orfila.

Unión: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Juan Ludueña, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauricio Martínez, Mauro Pittón, Franco Fragapane; Cristian Tarragona, Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.