Javier Milei no afloja porque teme perderlo todo y no se equivoca

Cambió todo en la percepción presidencial: de querer gobernar solo para pintar el país de violeta a temer una crisis de gobernabilidad y que, si cede ahora, la inflación vuelva y se evaporen los apoyos que le quedan. Este diagnóstico de su situación no parece tan desacertado.

Hoy 07:18

Por Marcos Novarro, en TN

Los resultados bonaerenses tuvieron tanto causas económicas como políticas. Tuvieron también efectos relevantes en ambos terrenos. Todos ellos se alinean y realimentan contra las previsiones y las necesidades de Javier Milei: si él apostaba hasta el 7 de septiembre a que, ganando apoyos en la provincia de Buenos Aires, podría despejar la incertidumbre de los mercados, la presión sobre el dólar y también su camino al 26 de octubre, ahora todo eso se encadena pero en sentido contrario al esperado.

Es que, al querer despejar el “riesgo K”, el Presidente nacionalizó la elección en territorio bonaerense, la polarizó en términos ideológicos y políticos más que económicos, y todo eso lo hizo en el peor momento, en medio de los escándalos de corrupción, la presión supermayoritaria del Congreso por aumentar el gasto y el freno a la recuperación económica, así que agravó el problema que quería resolver.

Su gobierno puede aún sobrevivir. Pero no va a generar la confianza ni atraer las inversiones que necesita el plan de estabilización para que la economía crezca. No va a poder arrasar en octubre como esperaba, si gana por un pelo o incluso si pierde por poco puede darse por conforme, dadas las actuales circunstancias. Hasta para llegar a 2027 va a tener que esforzarse mucho.

El lado bueno de todo eso es que declinó, por las mismas razones, el “riesgo M”, que estaba, digámoslo, bastante sobrevalorado por la fobia antiderechista: no hay ya muchas posibilidades de reelección presidencial, y por tanto tampoco ninguna de que La Libertad Avanza (LLA) se vuelva el centro de un nuevo sistema político, acomodado a sus duros parámetros ideológicos; y la supervivencia de su gobierno se juega en que coopere con los moderados y negocie con todos los que tenga que negociar, cuidándose al extremo de no seguir metiendo la pata. Lo que debió hacer desde el principio y sin tanto desgaste para unos y otros.

¿Debe reconocer sus errores al respecto y hacer ahora lo que no hizo hasta aquí?, ¿debería ceder recursos, al menos a los gobernadores moderados, y mostrarse flexible por lo menos frente a alguno de los proyectos que viene votando el Congreso? El Ejecutivo parece entender que el riesgo de hacerlo en medio de la campaña electoral para octubre es más alto que los beneficios que podría conseguir. Que si ahora, en su peor situación, afloja, va a mostrarse más débil que flexible, y se va a descontrolar del todo la economía. Y que igual no conseguiría ningún acuerdo: por caso, aunque les ceda recursos a los gobernadores de Provincias Unidas, que están disputándole los votos moderados en sus distritos, no podría llegar a ningún entendimiento con ellos, que en cambio sí podría lograr después de que se vote.

Así que le conviene esperar para negociar, y hacerlo en una situación tal vez no tan mala, después de octubre. Para lo cual, en el ínterin, intenta dos cosas contradictorias: mostrarse flexible, más abierto al diálogo y reconociendo errores (sin especificarlos mucho), y terco en el sostén del plan de austeridad. Puede que no se equivoque.

En cualquier caso, las chances de que de una futura cooperación entre Milei y las fuerzas moderadas resulte una alternancia no pendular en el gobierno serán también bajas. Porque el peronismo encontró más motivos para mantenerse unido alrededor de sus tesis populistas de siempre. Los moderados van a seguir careciendo de líderes convocantes, divididos entre distintas políticas de alianzas, y entre cooperar con Milei o hacerlo con el kirchnerismo.

Todo lo cual nos habla de un problema respecto al cual el Presidente no se equivocó tanto: la Argentina no va a poder estabilizarse en serio, ni mucho menos crecer, mientras tenga, en el gobierno o como principal oposición y más probable alternativa de sucesión, una fuerza no tan de izquierda como antisistema, porque desconoce las reglas básicas de la economía. Es decir, mientras el peronismo siga alineado detrás de posiciones abiertamente anticapitalistas, en las que ignora cuestiones elementales como la inflación, la responsabilidad fiscal y el financiamiento público sustentable, la competitividad empresarial y las reglas de la integración en la economía mundial. Soñando con la autarquía y el imperio de la política sobre la economía, en cuyo nombre se multiplican los cepos y se empobrece la sociedad, pero también él logra administrar ese empobrecimiento.

Con un peronismo de estas características, él sí moldeando el sistema político tanto desde el gobierno como desde la oposición, por más disciplina fiscal de corto plazo que se aplique en este mandato, por más que el Gobierno siga siendo austero y no ceda en nada a las presiones por más gasto, pocos van a creer que la estabilidad vaya a perdurar.

Este es el problema que vuelve peculiar el caso argentino en el actual concierto latinoamericano: en ningún otro lado existe una fuerza política predominante que se comporta de forma tan irresponsable en el ejercicio del poder, fracasa una y otra vez en él, así que entra y sale del gobierno, pero igual sigue teniendo altas chances de imponerse en las elecciones.

No sucede lo mismo con los comunistas chilenos o uruguayos, ni con el PT brasileño, ni con Morena en México. Ninguno de esos partidos, por más que algunos se definen “anticapitalistas”, lo son realmente. Por más que puedan adoptar conductas políticas e institucionales inconsecuentes con las reglas democráticas (como promover reformas antipluralistas y antiliberales), se abstuvieron de hacer algo parecido en el terreno económico: entienden que las empresas necesitan ganar dinero compitiendo y buscando mayor productividad en sus actividades, que para eso el Estado debe asegurar una moneda estable y flujos también estables y reglados con la economía internacional, y que para lograrlo el Estado debe financiarse con criterios igualmente razonables y sostenibles.

Como ignora todo eso, el peronismo ha fracasado redondamente en sus últimas gestiones. Pese a eso, el electorado no lo obligó a revisar su comportamiento. De allí que pueda seguir comportándose como una potente fuerza antisistema. Con los obvios costos para la captación de inversiones y las posibilidades de crecimiento de la economía argentina, en una región en que las fuerzas con ese rasgo son muy pocas: el PSUV y el FSLN lo tienen, pero también tienen el gobierno asegurado, así que compensan la incertidumbre económica con una absoluta certeza política, igual que sucede en muchas otras autocracias; y en cuanto al correísmo y el MAS boliviano solo parcialmente se inclinaron en esa dirección, de allí que ambos se dividieran, por las resistencias internas a seguir por ese camino y el rechazo social a que lo intentaran.

En la Argentina, en cambio, no tenemos la “ventaja” de la estabilidad política, y tampoco su contracara, un populismo radicalizado pero dividido y electoralmente desacreditado. ¿Podría de todos modos el peronismo trascender la historia que hasta aquí vino escribiendo, y trazar en adelante su propio camino hacia la estabilidad, algo así como lo que hizo en los años noventa pero “desde la izquierda”?

Si reuniera a su conducción, o al menos una parte de ella, y anunciara una revisión, no le pidamos autocrítica de lo que pensó y promovió al respecto durante los últimos 20 años, que incluyera alguna mención a ese desconocimiento de reglas básicas arriba mencionadas, podría abrir el camino para una renovación y un programa propio de estabilización. Para continuar y mejorar el que, en el mejor de los casos, muy a medias habrá podido aplicar Milei en 2027.

Pero para que algo así sucediera otro debería estar siendo ya en estos momentos el comportamiento de esa conducción. Al menos de alguna de sus facciones. Si hubiera alguna señal al respecto, aunque fuera mínima, otro sería el comportamiento de los actores económicos ante una novedad como la del 7 de septiembre: las acciones y los bonos no se habrían derrumbado, tal vez hasta deberían haber subido, porque algunos pensarían que, después de este gobierno ajustador y torpe, sin apoyo más que en algunos sectores de opinión, vendría otro con más respaldos, más razonable y tal vez mejor gestión.

Por algo ningún inversor está haciendo esta apuesta, ni piensa que algo así sea factible. ¿Error de mercado? No parece ser el caso. El problema es que, aunque en los mercados estén exagerando, la exageración opera como profecía autocumplida: dado que los dueños del dinero desconfían, los motivos para desconfiar se agravan.

Ellos parecen estar haciendo otra previsión, que tampoco está equivocada: que si al peronismo le va bien en octubre próximo, seguirá como viene, alineado detrás de las ideas económicas kirchneristas, sea con Cristina Kirchner o con Axel Kicillof a la cabeza, no hará mucha diferencia. Solo si tuviera resultados decepcionantes, el kirchnerismo perdería su capacidad de imponer disciplina interna, una parte al menos del partido encararía la mencionada revisión y podría esperarse otra cosa: o una renovación o un cisma más amplio. Algo como lo que pareció despuntar en 2009, pero luego se frustró. Hay que reconocer que, desde que se reunificaron en 2019, a los peronistas no les fue mal en las urnas. Con el inconveniente de que al país y su economía les fue cada vez peor.

¿Qué tendría que suceder para que, contra estos malos augurios, el muy probable agotamiento del experimento libertario no de paso a una nueva ola populista de irresponsabilidad fiscal y cepos, sino a una profundización del curso estabilizador y reformista? Que el peronismo no siga recuperándose electoralmente, y sobre todo que, aunque lo haga, se divida nuevamente, y de forma más profunda que en 2009. Las chances de que alguna de estas dos cosas sucedan son bajas. Así que las inversiones también lo serán, y la economía abierta volverá a frustrar a la mayoría de los argentinos.

Si bien existe la posibilidad de que otro factor intervenga: que el centro político logre detener su declive, vuelva a coordinarse y atraer a los votantes, y entonces se recree el escenario de tercios que se avizoró en la primera vuelta de las presidenciales de 2023, y que medianamente perduró en el Congreso durante 2024, escapando a la competencia polarizada. Solo entonces podría abrirse otro escenario para la elección de 2027, y habría posibilidades de que el péndulo se detenga. No muchas pero alguna habría.

Hasta aquí las consecuencias para el país de las elecciones bonaerenses. En medio de ese berenjenal se abrieron otro montón de discusiones, sobre lo que podría hacer el gobierno para salir del brete en que se metió, o de lo que cabe esperar de los demás actores. En las que, en general, se tiende a exagerar las posibilidades de que tanto unos como otros hagan ahora lo que no hicieron antes: el gobierno puede hacer poco más que aguantar el chubasco, y eso lo condena a una gestión, en el mejor de los casos, de pobre desempeño económico; el peronismo está inclinado a hacer más de lo que ha venido haciendo, porque le resultó muy rentable y tiene bajo riesgo; y los demás es realmente poco lo que de momento pueden aportar.

Revisemos entonces las expectativas que andan dando vuelta y agitan los ánimos, y confrontémoslas con la realidad.

Lo que el gobierno puede corregir, sobre todo ahora: muy poco

Se lanzan en estos días a diestra y siniestra recomendaciones o exigencias sobre los funcionarios que el gobierno debe echar y los cambios de orientación de política económica que debería practicar; incluso sugerencias para que “empiece de cero” para que la sociedad “vuelva a confiar en él”. Cuando en realidad casi cualquier cosa que haga en esos terrenos tiene más chances de debilitarlo que fortalecerlo.

Para cambiar, debió hacerlo antes. Ahora tal vez lo que le queda aguantar. Al menos hasta que pase octubre, y después ver. Ese parece ser el diagnóstico que se hizo Milei de la situación, y puede que, como adelantamos más arriba, no se equivoque tanto.

Si echara funcionarios y cediera frente al Congreso podría no dejar a nadie contento, y extraviar del todo la única bandera que le queda, la desinflación, y el único recurso de gobernabilidad para sostenerla, el ajuste a rajatabla del gasto.

Primero y fundamental, porque no tendría cómo reemplazar su equipo y sus apoyos sin enfrentarse a una disyuntiva de hierro: o poner otros muy parecidos a los que tiene, para hacer más o menos lo mismo, con lo que al poco tiempo estaría peor que ahora; o abrir su gobierno a otras fuerzas y a los mandatarios provinciales, a los que debería cederles recursos, lo que daría la señal de que la desinflación terminó, y sería aún peor que lo anterior.

En 2021, después de una legislativa nacional muy desfavorable, Alberto Fernández cambió su gabinete, pero lo hizo para seguir cometiendo las mismas barrabasadas que lo habían llevado a la derrota, y todo empeoró. Eso que contaba con cientos de peronistas deseosos de participar del recambio, a bajo costo (es un decir).

Acá todavía el oficialismo no perdió la legislativa nacional, ni el problema que se reveló en la elección bonaerense se podría resolver con el cambio de funcionarios. Porque no reside en el modo en que se gestionó algún tema puntual de gobierno, ni siquiera cómo se hizo la campaña en la provincia, sino en cómo Milei encaró su relación con los demás durante todo este año: tratando de gobernar solo, para pintar de violeta toda la porción del país que lo apoyó en 2023 y durante 2024, absorber a los partidos moderados y olvidarse del Congreso y los gobernadores.

Es eso lo que tendría que cambiar. Pero una parte al menos es de momento inviable: en particular lo es volver a negociar con los gobernadores, porque le va a salir muy caro. Así que aunque anuncie su intención al respecto, no podría avanzar mucho por ese camino sin generar más incertidumbre sobre el frente fiscal, y por tanto más alarma en los mercados, y consecuentemente más ruido electoral. Por ese lado, no se puede esperar mucho por ahora.

Lo que sí podrían hacer, porque tiene mucho menor costo, es reconocer el valor y las diferencias que le aportan los aliados. Por ejemplo, con gestos significativos en la campaña que está por iniciarse: podría ahora no solo darle la mano sino abrazar a Jorge Macri, y prometerle que contribuirá a sostener su gestión, o recorrer el país de la mano del primo Mauricio, de Alfredo Cornejo y Rogelio Frigerio, no del Gordo Dan, Agustín Laje o José Luis Espert. Si lo hace con o sin Sebastián Pareja y Martín Menem es por completo irrelevante, aunque en algún momento sería bueno también que alguna cabeza ruede.

Lo que el peronismo en general y Kicillof en particular pueden ahora ofrecer

Están los que quieren ver en Kicillof una versión mejorada de Sergio Massa: igual de pragmático en la economía y menos corrupto y saltimbanqui en sus estrategias políticas. Están los que ven en él una versión empeorada de Cristina: es cierto, menos corrupto personalmente, pero capaz de actuar como frutilla de un postre muy tóxico en ese aspecto, y devoto de un terraplanismo económico tan ideológico como el de Milei, aunque en sentido contrario, con el plus de desajuste respecto a lo que el país necesita que eso supone.

¿Podría igual el gobernador romper con ese legado kirchnerista, y con lo que él mismo le aportó (YPF, cepos, aislamiento internacional, pobrismo clientelar recargado en la provincia, etc)? No ha dado ninguna señal al respecto. Si bien hay algunos que sueñan con que llegado el momento la va a dar. ¿Resultará más convincente que la que ofreció Alberto Fernández al prometer que “volvían mejores”? Imposible saberlo.

Pero antes que eso hay que ver si logra nacionalizar su liderazgo en el peronismo. ¿Cuántos gobernadores y líderes territoriales de ese signo lo dejarán hacer campaña en sus distritos para las legislativas? Puede que muchos prefieran preservar su autonomía, no solo para no generar más recelos con CFK, sino para asegurarse la titularidad de los votos que obtengan. Igual que acaba de hacer el propio Kicillof. También para mantener sus opciones abiertas: pronto les convendría volver a sentarse con los enviados de Milei, si es que él los manda con algo para repartir; o con los referentes de otras opciones electorales que se abran para 2027.

Hasta que Kicillof rompiera todos los pronósticos, las listas distritales del peronismo habían ido de papelón en papelón en las provincias que adelantaron sus comicios. Si en octubre volviera a darse esa marcada discordancia territorial de los resultados, se reforzará la tendencia de cada caudillo provincial a hacer la suya, y esperar hasta el final para comprometerse con alguna opción nacional.

Ya se sabe “hasta cuándo se tolerará el ajuste”, ¿y ahora?

Al menos en los términos en que lo venía gestionando en los últimos meses el gobierno nacional, la tolerancia al ajuste llegó hasta acá.

Pero no será posible precisar el alcance del cambio de humor al respecto hasta que se abran las urnas el 26 de octubre. Porque está probado ya, sucedió esta vez en la provincia de Buenos Aires contra Milei, pasó en 2023 a favor suyo a nivel nacional, al menos dos veces, y va a volver a pasar seguramente: en estos tiempos las elecciones no son tanto la expresión de un estado previo de la opinión, como una instancia en que esa opinión se forma. Podría suceder que la tolerancia al ajuste se evapore totalmente el 26 de octubre, pero también que se detenga su declive, o incluso que ella se reformule y recupere parte de lo que estos meses ha venido perdiendo.

Por otro lado, que haya declinado esa tolerancia no asegura que se vaya a desactivar la preferencia de una buena mayoría de la opinión por sostener la estabilización y el ajuste del sector público. Si el oficialismo hubiera hecho campaña entre los bonaerenses con la consigna “Inflación nunca más”, o “Ingresos Brutos y retenciones Nunca Más” o “Chocolate Rigau Nunca Más”, seguramente le hubiera ido mejor que con el Cajón de Herminio del “Kirchnerismo Nunca Más”.

¿Qué chances tiene ahora de reformular su discurso sobre el ajuste, los sacrificios que vale la pena hacer, y lo que cada sector y cada actividad tienen que esperar para que se le empiece a devolver lo que perdió? Es el tipo de interrogantes que viene enfrentando, con cero cintura, en materia de discapacidad, universidades, atención pediátrica, jubilaciones y varios rubros más. Por las razones comentadas, aunque no tiene mucho margen de momento para ceder en esos rubros, sin debilitar la precaria estabilidad conquistada, sí lo tiene para diferenciar demandas más o menos atendibles y urgentes, en vez de unificarlas todas en su contra. Está visto que cuanto más haga la oposición recalcitrante por meter todo en la misma bolsa, más fácil le puede resultar al gobierno hacer esas diferencias.

Los libertarios demostraron ya lo mal que pueden hacerlo todo. Pero también demostraron en otras ocasiones difíciles que pueden ser relativamente pragmáticos, porque perciben el peligro y buscan la forma de sobrevivir. En la elección que viene y sobre todo después ese comicio se verá si son capaces de hacerlo para llegar al 2027. No van a tener escapatoria y el propio Milei da la sensación que lo sabe.

Que las fuerzas de centro tienen ahora una nueva oportunidad.

Las acciones de los moderados treparon en las pizarras estos días, mientras se derrumbaban el peso, las acciones y los bonos. Pero van a las elecciones divididos en varias fórmulas y alianzas. Y van a tener que seguir eligiendo entre cooperar con Milei o con el kirchnerismo, como han venido haciendo hasta aquí, a sabiendas de que en ninguno de los dos juegos sacan mucha ventaja, porque esos dos ocasionales socios usan de común acuerdo la polarización para exprimirlos.

La mayoría de ellos durante 2024 cooperaron con el gobierno nacional. A resultas de lo cual sus partidos se debilitaron y dividieron. Durante este año, como LLA después de tratarlos tan mal encima dejó de atenderles el teléfono, muchos empezaron a hacerlo con el kirchnerismo. Le regalaron un triunfo resonante en la provincia mientras que ellos se quedaron casi con las manos vacías: hubo intendentes sueltos que salvaron más o menos sus concejos deliberantes, una alianza Somos Buenos Aires que no es fácil nacionalizar y tampoco sacó muchos votos, y otras dos corrientes locales, Hechos y Potencia, que caminan por el filo de la marginalidad.

En octubre es probable que esta situación mejore un poco para todos ellos, gracias a que Provincias Unidas puede tener un buen desempeño en los distritos en que se presenta. Pero en los más importantes no lo hace. La competencia va a ser aún más intensa entre los que quieran sostener la desinflación y los que quieran frenar el ajuste. ¿Dónde se va a plantear en esta disyuntiva la avenida del medio? Es seguro que en Santa Fe, Córdoba, en Jujuy, Corrientes o el Sur patagónico los moderados van a hacer un mejor papel que Somos en provincia de Buenos Aires. Pero tal vez no les alcance para componer un escenario de tercios. Que sería lo necesario para abrir el camino a una fórmula competitiva para 2027.

Es claro que esta tercera posición es, entre Milei y el kirchnerismo, mucho más necesaria y más fácil de formular de lo que era entre Juntos por el Cambio y el kirchnerismo. Será la llave para la supervivencia del gobierno y para que la estabilización no se derrumbe. Pero las condiciones de sus protagonistas para cumplir esos roles no son las mejores, carecen de mínima cohesión partidaria, de líderes nacionales conocidos y confiables, de experiencias compartidas con las que crear confianza: ¿no se volverán algunos al peronismo si crecen las chances de que él vuelva al gobierno nacional?, ¿pueden Frigerio, Leandro Zdero o Ignacio Torres seguir olvidándose de sus pertenencias partidarias si el peronismo se vuelve más competitivo también en sus provincias?

Se vienen más tiempos interesantes en la política argentina, con muchos más interrogantes abiertos que certezas. Como si hubiéramos tenido poco de todo eso en los años que pasaron. Gracias a los que ya sabemos que lo que garantizan es más incertidumbre y estrés que otra cosa.