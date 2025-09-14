Ingresar
Cómo sacar el olor a humedad del ropero con solo dos ingredientes

Una experta en limpieza reveló un método sencillo y económico para combatir el moho y las manchas negras en la ropa. Solo se necesitan dos ingredientes que todos tenemos en casa.

Hoy 07:18

El olor a humedad en los armarios es un problema frecuente en muchos hogares y suele intensificarse en determinadas épocas del año. Además de generar incomodidad, puede arruinar la ropa y afectar la salud de la familia al provocar enfermedades respiratorias.

Laura Giraldo, experta en limpieza, compartió en sus redes sociales una técnica que aprendió de su padre y que se volvió viral: usar sal gruesa y suavizante para ropa como antimoho natural.

El procedimiento es simple: llenar un recipiente de plástico perforado con sal gruesa, sumar un tapón de suavizante, mezclar suavemente y colocarlo dentro del placard. La sal actúa como deshumidificador natural y el suavizante aporta un aroma fresco y duradero.

Giraldo recomienda renovar la preparación cada 2 o 3 semanas, según el nivel de humedad del ambiente, para mantener el efecto. “Es un método fácil, económico y efectivo para evitar el moho y conservar la ropa en buen estado”, explicó.

Cada vez más usuarios recurren a este tipo de trucos caseros que, sin necesidad de gastar de más, permiten mantener la casa limpia, fresca y libre de humedad.

