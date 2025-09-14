El Papa León XIV cumple 70 años: sus frases más destacadas desde el inicio de su asunción

El Sumo Pontífice, nacido en Chicago y con raíces en Perú, cumple años tras un inicio de pontificado marcado por gestos de apertura y llamados a la paz mundial.

Hoy 07:25

El Papa León XIV celebra este domingo 14 de septiembre su 70º cumpleaños, el primero desde que asumió como 267º líder de la Iglesia Católica y noveno soberano de la Ciudad del Vaticano, en la ceremonia realizada el pasado 8 de mayo, tras el fallecimiento del Papa Francisco.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Nacido en Chicago, Estados Unidos, y con una vida marcada por los 18 años que residió en Perú, León XIV se propuso guiar a la Iglesia con un fuerte compromiso pastoral y social, abordando desde el inicio de su pontificado conflictos como la guerra en Gaza, la crisis en Ucrania y la violencia en Minneapolis. Además, abrió un camino de diálogo con la comunidad LGBT, a través de un encuentro celebrado en el Vaticano.

El 7 de septiembre encabezó en la Basílica de San Pedro la canonización de Carlo Acutis, conocido como el “influencer de Dios”, reforzando su intención de acercar la fe a las nuevas generaciones.

En su 70º aniversario, el Pontífice compartió algunas de las frases que reflejan su visión y estilo de liderazgo:

"Ayúdense los unos a los otros, a construir puentes con el diálogo, con el encuentro, uniéndonos todos para ser un solo pueblo siempre en paz”.

“Donde hay amor no hay espacio para los prejuicios”.

“Debemos buscar juntos cómo ser una Iglesia misionera, una Iglesia que construye puentes de diálogo, siempre abierta a recibir con los brazos abiertos a todos, a todos aquellos que necesitan nuestra caridad, nuestra presencia, el diálogo y el amor”.

“Hagan de su vida una obra maestra”.

“Recemos juntos por esta nueva misión, por esta misma Iglesia, por la paz en el mundo, pedimos esta gracia especial de María, nuestra Madre”.

"Hay que buscar la forma de sanar a las personas heridas sin fijarnos en su lugar de origen o su afinidad ideológica con la nuestra".

“Yo me dirijo a los grandes del mundo, repitiendo el llamamiento siempre presente: ¡nunca más la guerra!”.

“No tengan miedo, acepten la invitación de la Iglesia y de Cristo Señor”.

“Esta es la vigilancia que nos pide Jesús, habituarnos a estar atentos, dispuestos, sensibles los unos con los otros, como Él lo está con nosotros en cada instante”.

“Para heredar la vida eterna hay que servir al prójimo”.