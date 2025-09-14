Terence Crawford terminó con el reinado de Canelo Álvarez en una pelea histórica

El mexicano sufrió su tercera derrota en 68 peleas mientras que el estadounidense sumó una victoria más a su invicto, que ahora llegó a 42 combates.

Hoy 08:28

En una noche histórica en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Saúl “Canelo” Álvarez perdió su reinado absoluto de los supermedianos ante Terence Crawford, quien se impuso con autoridad por decisión unánime tras doce asaltos. El mexicano cedió los cinturones de la Asociación, Organización, Federación, Consejo y The Ring, mientras que el estadounidense se consagró campeón indiscutido una vez más, manteniendo su invicto y confirmando su estatus como uno de los mejores libra por libra de todos los tiempos.

El desenlace parecía anticiparse desde la última presentación de Canelo en mayo ante el cubano William Scull, donde si bien se quedó con el triunfo, quedó expuesto ante un rival de mucha movilidad al que nunca pudo conectar con claridad. Crawford, presente aquella noche en la que se anunció el combate, tomó nota, perfeccionó la estrategia y le sumó su talento natural y la incomodidad de su guardia zurda.

Durante los doce rounds, el mexicano intentó cortar el ring y conectar golpes de poder, pero mostró un caudal mucho menor al de su rival. El oriundo de Omaha, en cambio, apostó a la movilidad, combinaciones cortas y precisas, que minaron a Canelo y le permitieron sacar una ventaja de puntos imposible de remontar. Solo le faltó el poder de nocaut para terminar antes con la pelea, pero la superioridad fue tan clara que los jueces no dudaron en fallar de manera contundente.

Con esta derrota, Canelo sumó la tercera caída de su carrera, tras las sufridas frente a Floyd Mayweather y Dmitry Bivol, dejando vacante un trono que parecía intocable en las 168 libras.

Por su parte, Terence “Bud” Crawford hizo historia al convertirse en campeón indiscutido en tres divisiones: en 2017 en superligero, en 2023 en welter y en 2025 en supermedianos. Una gesta que lo coloca definitivamente en el olimpo del boxeo mundial.