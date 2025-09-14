Marketing, la diferencia clave entre ser solamente viral y obtener rentabilidad en redes sociales

El error más común de las empresas es medir su éxito digital únicamente en interacciones superficiales. La mirada profesional entiende que el verdadero valor está en generar confianza, estimular la recordación de marca y motivar a la acción.

Por Ornela Di Cataldo, para TN

En un mundo donde las redes sociales marcan el pulso de la comunicación y las tendencias cambian a la velocidad de un click, la creación de contenido se ha transformado en el motor principal de conexión entre las marcas y las personas. Sin embargo, detrás de cada publicación exitosa hay algo más que creatividad e intuición: existe una estrategia sustentada en la mirada profunda del marketing.

Hoy ya no alcanza con estar presente en redes; es necesario comprender qué buscan las audiencias, cómo consumen la información y de qué manera cada pieza de contenido contribuye a construir la identidad de una marca. El marketing aporta ese enfoque integral que permite que las publicaciones no sean solo atractivas, sino también coherentes, medibles y con impacto real en los objetivos del negocio.

Más que “likes”: el contenido como estrategia de valor

El error más común de las empresas es medir su éxito digital únicamente en interacciones superficiales. La mirada del marketing entiende que el verdadero valor está en generar confianza, estimular la recordación de marca y motivar a la acción. Cada reel, historia o carrusel debe ser parte de un relato mayor: el storytelling de la empresa.

El contenido, por lo tanto, se convierte en un activo estratégico que va más allá de la estética. Su función es crear experiencias que acompañen al consumidor en cada etapa del recorrido: desde el descubrimiento de la marca, pasando por la consideración de compra, hasta la fidelización.

Del dato a la emoción

La creación de contenido efectiva combina dos mundos: la analítica y la creatividad. El marketing aporta la capacidad de leer métricas, identificar patrones de comportamiento y detectar oportunidades. Pero esos datos no tendrían sentido sin la capacidad de transformarlos en mensajes emocionales, cercanos y relevantes.

La mirada profunda del marketing no se limita a “qué decir”, sino que se enfoca en el “cómo” y el “para quién”. Adaptar un mensaje para distintos segmentos, elegir el formato correcto y definir el mejor momento de publicación son decisiones estratégicas que nacen de este análisis.

Es momento de que las empresas dejen de pensar en la frecuencia de los posteos y piensen más qué quieren conseguir para sus negocios y cómo esto conecta con su audiencia para generar contenido realmente relevante y por tanto, ojalá viralizable.

Humanizar las marcas

Uno de los mayores desafíos actuales es lograr que las marcas no hablen como empresas, sino como personas. El marketing orientado a redes sociales busca humanizar los mensajes: transmitir valores, mostrar el detrás de escena, dar voz a colaboradores y clientes.

El contenido, en este sentido, funciona como un puente de cercanía. Las audiencias esperan autenticidad, transparencia y conversación, no monólogos. Una marca que comprende esto y genera interacciones genuinas logra diferenciarse en un mercado saturado de estímulos.

Innovación y adaptabilidad

La dinámica de las redes sociales exige una adaptación constante. Lo que funcionaba hace seis meses hoy puede estar obsoleto. La mirada del marketing aporta justamente esa capacidad de análisis y evolución: probar, medir, ajustar y volver a empezar.

Los formatos inmersivos como videos cortos, transmisiones en vivo o contenidos interactivos son hoy herramientas poderosas. Pero la clave no está en seguir tendencias de manera aislada, sino en integrarlas a una estrategia clara que potencie la propuesta de valor de la marca.

La creación de contenido en redes sociales dejó de ser un terreno improvisado para convertirse en una disciplina que requiere planificación, análisis y visión estratégica. La mirada profunda del marketing es la que permite transformar publicaciones en conversaciones, seguidores en clientes y marcas en experiencias memorables.

En un ecosistema digital cada vez más competitivo, quienes entienden esta perspectiva no solo logran visibilidad, sino que construyen relaciones sostenibles y de confianza. Porque al final del día, el contenido no es un fin en sí mismo, sino el vehículo que conecta a las marcas con lo más importante: las personas.

(*) Ornela Di Cataldo es directora de la carrera de Comercialización con Orientación en Negocios Digitales en la Universidad del Salvador.