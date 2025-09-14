Gallardo habló tras la victoria ante Estudiantes y palpitó la serie con Palmeiras: “Me voy representado totalmente”

El DT de River valoró el triunfo en La Plata y se refirió al choque del miércoles por la Copa Libertadores de América.

River Plate logró un triunfo clave este sábado al imponerse 2-1 a Estudiantes en La Plata, por la octava fecha del Torneo Clausura 2025, en un partido que debió afrontar con un hombre menos tras la expulsión de Lucas Martínez Quarta. En conferencia de prensa, Marcelo Gallardo destacó el carácter de sus dirigidos y anticipó lo que será la serie de cuartos de final de la Copa Libertadores frente a Palmeiras.

El Millonario comenzó con gran autoridad y se adelantó rápidamente en el marcador con goles de Giuliano Galoppo e Ignacio Fernández en apenas siete minutos. Sin embargo, la doble amarilla de Martínez Quarta obligó a modificar el plan inicial y a replegarse ante la reacción del Pincha, que descontó a través de Santiago Núñez. “Me gustó cómo el equipo estuvo presente mismo en la adversidad. Me voy representado totalmente”, afirmó Gallardo, conforme con el rendimiento de su plantel.

Pensando en el choque copero, el entrenador ensayó una variante táctica con línea de tres defensores compuesta por Portillo, Rivero y Martínez Quarta. “Probamos variantes de acuerdo a cómo creemos que se puede dar la serie con Palmeiras. La propuesta del equipo me gustó”, explicó. Sobre el cruce con el conjunto brasileño, advirtió: “Será una serie cerrada, que no se definirá en el primer partido. Ellos también están pensando en nuestro potencial. Habrá que jugarla con muchísima inteligencia”.

Al analizar a su rival, Gallardo destacó que el Verdao es un equipo que “se defiende muy bien, es fuerte físicamente y directo en ataque, capaz de generar peligro con pocos toques”. Además, reflexionó sobre lo que significa competir en la Copa: “No es fácil llegar a semifinales, como hicimos el año pasado. Se dicen muchas cosas, pero lo importante es competir y aprender de los errores para reducir el margen”.

Con la victoria en UNO, River se consolidó como líder de la Zona B y de la tabla anual. El plantel volverá este domingo a los entrenamientos para preparar la ida ante Palmeiras, que se jugará el miércoles a las 21.30 en el Monumental. Luego visitará a Atlético Tucumán por el Clausura y cerrará la llave el miércoles 24 de septiembre en el Allianz Parque.