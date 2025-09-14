Ojo River: Palmeiras goleó al Inter de Porto Alegre y llega entonado al Monumental

El conjunto dirigido por Abel Ferreira no dejó dudas y se impuso por 4-1 antes de visitar al Millonario por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores de América.

Hoy 00:05

Palmeiras llegará con la moral en alto a los cuartos de final de la Copa Libertadores frente a River Plate, tras golear este sábado 4-1 a Inter de Porto Alegre por el Brasileirão en el Allianz Parque. El equipo de Abel Ferreira resolvió el encuentro en apenas 45 minutos, con una actuación demoledora que lo dejó a un punto del líder Flamengo en el torneo local.

La exhibición del Verdão comenzó temprano: a los cuatro minutos, Felipe Anderson asistió a Vitor Roque, quien definió con categoría ante Sergio Rochet. El segundo tanto llegó a los 20, con un contragolpe que inició Murilo, continuó José López y concluyó Facundo Torres, que volvió a habilitar a Roque para el 2-0.

El tercer gol fue una muestra del poderío colectivo: Anderson, Joaquín Piquerez y Torres armaron una jugada precisa que terminó en remate del ex Lazio, cuyo rebote aprovechó Lucas Evangelista para el 3-0. Y antes del descanso, Gustavo Gómez ganó de cabeza y habilitó a Vitor Roque, intratable, que selló su hat-trick para un 4-0 lapidario en el primer tiempo. En el complemento, el colombiano Johan Carbonero descontó para el Inter.

Con este triunfo, Palmeiras quedó a un paso de la cima del Brasileirão y viajará a Buenos Aires con confianza plena. El conjunto paulista abrirá la serie copera el miércoles en el Monumental, donde River intentará hacerse fuerte en casa para contrarrestar a un rival que exhibió todo su arsenal ofensivo.