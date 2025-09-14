Denunciaron a una docente por humillar a un alumno en una escuela rural de Avellaneda

La docente lo habría acusado injustamente frente a toda la clase, generando una crisis emocional en el menor.

Hoy 07:57

Un grave episodio de abuso emocional se registró en una escuela rural del departamento Avellaneda, donde una docente fue denunciada por la madre de un alumno de 10 años, quien habría sido puesta en ridículo frente a sus compañeros.

La denuncia fue formalizada en la Subcomisaría de Villa Mailín luego de que el niño llegara a su casa en medio de una crisis de llanto. Según relató el pequeño, durante el recreo decidió utilizar la computadora del establecimiento para practicar lo aprendido en las clases de informática. En ese momento, fue sorprendido por una docente, quien, lejos de dialogar en privado, lo condujo hasta el aula y lo hizo pararse frente a todos sus compañeros.

El niño relató que la docente lo acusó de haber dañado la computadora, a pesar de su insistencia en negar cualquier responsabilidad. Según el testimonio del menor, la educadora, lejos de calmar la situación, lo desafió de manera irónica, diciendo: "Ah, bueno, ahora vení y pégame".

El momento de angustia no terminó allí. La docente continuó con las acusaciones, mientras el niño no podía contener las lágrimas. En un nuevo gesto humillante, la educadora habría lanzado frente a toda la clase: "Ay, ahora va a caer; cierren las cortinas que ya terminó el teatro", lo que provocó la risa de los demás chicos y generó una mayor vergüenza y angustia en el menor.

Este episodio de humillación habría desencadenado una crisis emocional en el niño, quien terminó quebrándose emocionalmente frente a sus compañeros.

La Subcomisaría de Villa Mailín continúa con las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.