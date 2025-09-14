Trueno y Teresa Prettel confirman su relación: besos, música y complicidad en España

El rapero argentino y la modelo ya no ocultan su romance tras viralizarse un video íntimo durante el verano europeo.

La reciente difusión de un video en redes sociales puso en el centro de la atención a Trueno y Teresa Prettel, quienes ya no ocultan su relación. En las imágenes, grabadas durante una noche del verano español, se observa a la pareja junto a una piscina, riendo, besándose y compartiendo un momento íntimo mientras suena de fondo el tema Solo por vos, interpretado por el propio rapero. Trueno aparece con el torso desnudo, mientras que Teresa luce una bikini y una de las típicas gorras tipo “piluso” que usa el cantante.

La letra de la canción refuerza el clima de cercanía: “Sé que a veces debes pensar que no te pienso mientras planeo borrarte la inseguridad de los besos”, canta Trueno, un pasaje interpretado por sus seguidores como una declaración de sentimientos.

Durante mucho tiempo, la relación entre el rapero y la modelo se mantuvo en el terreno de los rumores, basados en coincidencias en redes sociales: fotografías en paisajes marinos similares, videos de inmersiones y publicaciones con estilos de edición y emojis parecidos, como el corazón azul.

El verano europeo fue testigo de varios viajes conjuntos de la pareja por distintos puntos del Mediterráneo, incluyendo calas de Mallorca. En algunas publicaciones, Trueno apareció saliendo del mar sobre una roca, mientras que Teresa mostraba casi simultáneamente la vista del agua desde la misma zona. Ambas experiencias reforzaron la idea de que compartían no solo destinos, sino también momentos íntimos y personales.

La confirmación oficial llegó con un posteo de Teresa Prettel, que incluyó una foto junto a Trueno en la que ambos forman el gesto conocido como “corazón coreano” con sus manos, acompañado del pie de foto: “¿Se puede alargar el verano hasta el siguiente?”.

El vínculo se consolidó durante una presentación reciente de Trueno en Sevilla, donde el artista se refirió explícitamente a su pareja: “¿Cómo no me va a gustar el sur si mi wacha es andaluza?”, generando una ovación del público. En su improvisación, Trueno incluyó varias referencias locales y cerró con un mensaje cercano a sus seguidores: “Para todos los chavales. Sabes que le damos tranquilos y es lo que vale. Llegó el Truenito, le pega de a poquito. Estamos en Sevilla con todos los primitos, lo sabes”.