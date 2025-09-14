Aberrante: joven denunció que fue abusada por un desconocido mientras conducía su moto

La víctima relató a través de las redes sociales, cómo un hombre a bordó de otro rodado, la interceptó y la siguió cuando circulaba por el Bº General Paz.

Hoy 08:55

Una vecina identificada como Naty Castellanos relató a través de Facebook la traumática situación que vivió alrededor de las 12:00 del viernes en calle Sol del Oeste, entre Diaguitas y Vilelas, en el barrio General Paz.

Según su testimonio, circulaba sola en moto cuando un sujeto, a bordo de una Yamaha FZ negra sin patente, la alcanzó y la manoseó en plena vía pública. “Venía en moto por Sol del Oeste cuando una moto que venía por Diaguitas me dio el paso. Yo seguí derecho y de repente me di cuenta de que venía detrás mío. Me asusté mucho cuando se me pegó del lado izquierdo: me bajó el pantalón y me manoseó”, describió Castellanos con angustia.

La mujer explicó que, por el nerviosismo, casi pierde el control de su vehículo e intentó detenerse para observar la patente de la motocicleta, pero no lo consiguió porque el rodado no tenía identificación. El agresor vestía ropa deportiva negra, casco y era de contextura delgada, de aproximadamente 1,80 metros de altura.

“Detrás mío venían chicas del colegio con pollera y niñas de la escuela. Me da terror pensar que ese depravado le hubiese hecho lo que me hizo a mí a una criatura”, advirtió Castellanos, alertando a la comunidad sobre la peligrosidad del atacante.

La víctima señaló que en ese momento no había testigos en la zona y que luego de gritar, el sujeto huyó a toda velocidad por Sol del Oeste. Al momento de escribir su publicación, todavía no había radicado la denuncia, pero aseguró que solicitará acceso a las cámaras de seguridad de la zona.

Lo más preocupante, según Castellanos, es que luego de compartir su experiencia recibió cuatro mensajes de mujeres que pasaron por situaciones similares con un sujeto de iguales características: tres en barrio Borges y una en General Paz.

“Es muy importante que se hagan las denuncias. No se queden calladas, este tipo puede arruinarle la vida a una criatura”, remarcó la vecina.