Video: un vehículo embistió violentamente un poste de alumbrado en Roca y Alsina

El incidente se produjo, en las primeras horas de este domingo, cuando un Volkswagen Gol perdió el control. Afortunadamente, no se registraron personas heridas.

Hoy 09:47

En las primeras horas de este domingo, un accidente de tránsito ocurrió en el barrio Centro de la Capital santiagueña, dejando daños materiales pero sin víctimas. El incidente se produjo cuando un Volkswagen Gol, conducido por Ibáñez, de 37 años y vecino del barrio Mama Antula, de La Banda, perdió el control en la intersección de avenida Roca y Alsina.

El vehículo embistió un poste de alumbrado público, provocando importantes daños en el pilar y en el propio automóvil. Afortunadamente, no se registraron personas heridas.

Tras el accidente, se realizaron las actuaciones de rigor correspondientes, entre ellas, un test de alcoholemia al conductor. La Comisaría 1ª se encuentra a cargo de las investigaciones para determinar las causas que originaron el incidente.

