Barbie Simons elogió a Colapinto y Pampita no pudo contener su reacción

La conductora y la jurado comentaron el físico y la rutina de entrenamiento del piloto argentino, en medio de risas y bromas que se viralizaron en redes.

Hoy 10:07

En un nuevo programa de Los 8 Escalones, Pampita volvió a generar un momento llamativo en la pantalla de El Trece cuando Barbie Simons lanzó un pícaro comentario sobre el físico de Franco Colapinto. Lo que comenzó como una pregunta sobre un video del piloto realizando ejercicios de cuello derivó en un divertido intercambio entre la conductora y la jurado.

Mientras los participantes intentaban avanzar al segundo escalón, Pampita consultó: “¿Para qué realiza este ejercicio? ¿Para fortalecer el cuello o para tener más flexibilidad?”. La participante respondió correctamente y la conductora destacó: “A la hora de manejar tiene que tener muchísima fuerza en los músculos del cuello”.

Simons intervino señalando: “Esto fue genial, porque lo agarraron cuando estaba de vacaciones con Bizarrap en Ibiza. Ahí te das cuenta que es un número uno, ni en vacaciones frena”. Esto generó un ida y vuelta en el que también participaron Esteban Edul y Marcelo Polino. Pampita, divertida, comentó: “No puede dejar de entrenar, ¿te queda un cuello gigante? Hay que mantener los músculos”.

La jurado insistió con más elogios sobre Colapinto: “Ese cuerpito, escuchame, hay que mantenerlo. Mirá esos abdominales”, a lo que Pampita respondió entre risas: “Ay Barbie, cómo estamos eh. Es un bebé, Barbie, dale”. Finalmente, el piloto argentino fue protagonista de la broma de Pampita: “Atención, eh. Atención que acá tenemos una señorita con ganas de probar cosas nuevas”.

En otra parte del programa, Pampita compartió su gusto personal por las achuras en el asado argentino, destacando su preferencia por el riñón, a diferencia de la mayoría de los argentinos que eligen el chorizo.