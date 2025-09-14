Bº Mosconi: un joven se autolesionó y amenazó de muerte a su madre

Tras un violento episodio en su domicilio, el adolescente fue trasladado al Hospital Regional y finalmente derivado al área de Salud Mental del Hospital Independencia, acompañado de su madre.
Un violento episodio se registró esta madrugada en la capital santiagueña, que dejó como saldo un adolescente herido, daños materiales y una mujer amenazada de muerte.
Todo comenzó en un domicilio en el barrio Mosconi, donde por causas que aún se investigan, el joven se autolesionó. A raíz de las heridas sufridas, fue trasladado de urgencia al Hospital Regional para recibir atención médica.
Según informaron fuentes policiales y médicas, una vez en el nosocomio, el adolescente provocó destrozos dentro de la institución y amenazó a su propia madre, de 42 años.
Debido a la gravedad del incidente, ambos fueron derivados al área de Salud Mental del Hospital Independencia, donde continuarán recibiendo asistencia profesional.
La Fiscal de Género y Violencia Intrafamiliar intervino de manera inmediata y ordenó la aplicación del protocolo correspondiente para este tipo de situaciones, garantizando el seguimiento del caso y la contención de la víctima.