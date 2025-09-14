Bº Mosconi: un joven se autolesionó y amenazó de muerte a su madre

Tras un violento episodio en su domicilio, el adolescente fue trasladado al Hospital Regional y finalmente derivado al área de Salud Mental del Hospital Independencia, acompañado de su madre.

Hoy 10:38

Un violento episodio se registró esta madrugada en la capital santiagueña, que dejó como saldo un adolescente herido, daños materiales y una mujer amenazada de muerte.

Todo comenzó en un domicilio en el barrio Mosconi, donde por causas que aún se investigan, el joven se autolesionó. A raíz de las heridas sufridas, fue trasladado de urgencia al Hospital Regional para recibir atención médica.

Según informaron fuentes policiales y médicas, una vez en el nosocomio, el adolescente provocó destrozos dentro de la institución y amenazó a su propia madre, de 42 años.

Debido a la gravedad del incidente, ambos fueron derivados al área de Salud Mental del Hospital Independencia, donde continuarán recibiendo asistencia profesional.

La Fiscal de Género y Violencia Intrafamiliar intervino de manera inmediata y ordenó la aplicación del protocolo correspondiente para este tipo de situaciones, garantizando el seguimiento del caso y la contención de la víctima.