Una joven se olvidó de apagar su ubicación y fue acusada de infidelidad

¿Alguna vez te olvidaste de apagar la ubicación del celular y, de repente, te metiste en un lío? Bueno, si no te pasó, Anto es la prueba viviente de que ese pequeño descuido puede cambiarlo todo. Un video viral en TikTok ha dejado a todos con la boca abierta y con una pregunta: ¿cómo es posible que un simple error tecnológico pueda desencadenar un drama tan grande?

La joven, visiblemente afectada, se muestra llorando con el celular en la mano y rodeada por un grupo de amigas, que, por supuesto, no se toman nada en serio. La situación que la llevó a este estado emocional, según la descripción del video, es: “POV: tu amiga se olvida que está de novia y no apaga la ubi”. Básicamente, Anto se olvidó de apagar la ubicación, y su pareja descubrió la infidelidad. ¡Un pequeño descuido y todo se vino abajo!

“Anto, ¿por qué llorás si vos lo cagaste?”, le pregunta una amiga entre risas, mientras la protagonista llora en el medio de todo el caos. La respuesta de Anto no pudo ser más irónica: “Bueno, dame la campera, me voy con el otro”, como si se tratara de la respuesta perfecta para una situación que, por un lado, da tristeza y, por el otro, mucha diversión.

El video fue un éxito total, alcanzando 3,2 millones de reproducciones y sumando más de 3.400 comentarios. Los usuarios no tardaron en pedirle un “story time” a Anto para conocer todos los detalles jugosos de la infidelidad, pero, hasta ahora, nada más. El video dejó mucho a la imaginación y a las especulaciones.

En las redes sociales, las opiniones se dividieron: mientras algunos la defendieron diciendo “Grosa, ídola, máster”, otros no tardaron en cuestionar su actitud con frases como: “¿No es más fácil dejar a tu novio y listo?”. ¡El debate está servido!

¿¿¡Por qué cuando una mujer es infiel parece que el mundo se viene abajo y todos se ponen a juzgarla!?** Una usuaria no pudo evitar comentar: “Como les duele cuando una mujer lo hace”, en referencia a lo que ella considera una doble vara en el juicio social. Mientras tanto, otra resumió el drama con la frase: “Infieles cuando sus acciones tienen consecuencias”, poniendo emojis de llanto.

Lo cierto es que Anto se olvidó de apagar la ubicación (cosa que casi todos hemos hecho alguna vez) y eso le costó mucho más que una disculpa. Con un video viral que ha dado mucho de qué hablar, ahora la historia de su pequeño error tecnológico es la comidilla de las redes.