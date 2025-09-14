Comienzan las celebraciones por la Fiesta Patronal de la Virgen de La Merced: peregrinos de esperanza

La comunidad se prepara para vivir con fervor la tradicional festividad en honor a Nuestra Señora de La Merced, con actividades religiosas que incluyen novenas, misas y procesiones.

Hoy 10:44

A partir de mañana, la ciudad se vestirá de fiesta para celebrar la tradicional Fiesta Patronal de la Virgen de La Merced, bajo el lema “Junto a María de la Merced, peregrinos de esperanza”. Los fieles se congregarán en la parroquia para participar de los diversos actos litúrgicos que se extenderán hasta el miércoles 24, fecha central de la festividad.

Cada día, hasta el martes 23 de septiembre, se rezará el rosario mercedario a las 18:30, seguido de la santa misa a las 19:30, con la tradicional novena que tendrá diferentes intenciones. La comunidad pedirá la intercesión de la Virgen de la Merced en una serie de peticiones que se enfocan en las necesidades de la sociedad.

Lunes 15 : Oración por los niños .

: Oración por . Martes 16 : Oración por los jóvenes .

: Oración por . Miércoles 17 : Oración por la educación .

: Oración por . Jueves 18 : Oración por las familias .

: Oración por . Viernes 19 : Oración por los que padecen hambre y no tienen trabajo .

: Oración por . Sábado 20 : Oración por los ancianos .

: Oración por . Domingo 21 : Oración por los enfermos .

: Oración por . Lunes 22 : Oración por las vocaciones .

: Oración por . Martes 23: Oración por los cautivos y la trata de personas.

El martes 23, a las 19:00, se llevará a cabo la Serenata a María bajo el lema “María de La Merced nos anima a ser escuela que ampara”, un momento especial de encuentro y devoción, donde los fieles cantarán en honor a la Virgen de la Merced.

El miércoles 24 será el día central de los festejos, con una santa misa a las 19:30. Posteriormente, a las 20:30, se realizará la tradicional procesión con la imagen de la Virgen de La Merced, redentora de cautivos y generala del Ejército Argentino, patrona del Superior Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero.

Los actos culminarán con una recepción de las imágenes que rendirán homenaje a la Virgen y una bendición especial para los fieles.

Por último, la parroquia recordó que, a partir de octubre, los horarios de misa se ajustarán: sábados a las 20:00 y domingos a las 9:30.