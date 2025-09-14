Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 14 SEP 2025 | 22º
X
Espectaculos

El gesto conmovedor de Romina Uhrig con Thiago Medina luego de su accidente

El joven de 22 años permanece internado en grave estado tras chocar con su motocicleta en Moreno.

Hoy 10:50

Thiago Medina chocó con su moto durante la noche del viernes y quedó internado en grave estado en un hospital de Moreno. El joven, de 22 años, se encuentra bajo cuidado médico intensivo mientras se evalúa la extensión de sus lesiones.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Ariel Ansaldo, excompañero de Thiago en Gran Hermano, contó que la primera persona en enterarse del accidente fue Romina Uhrig. “A la primera que le avisaron fue a Romi, apenas ocurrió el accidente”, señaló Ansaldo.

Romina Uhrig, según explicó el exparticipante del reality, se movilizó rápidamente para asistir a Thiago. “Romi empezó a hacer gestiones, a hacer llamados a toda la gente conocida. Sé que llamó a un ministro de salud y demás para ocuparse”, agregó Ansaldo, destacando su rápida intervención.

Además, el excompañero de GH resaltó que todos los trabajadores y colegas de Thiago en la televisión se mostraron muy preocupados y colaboraron dentro de sus posibilidades para brindar apoyo.

El joven continúa internado y recibiendo atención médica, mientras familiares, amigos y allegados esperan novedades sobre su estado de salud y evolución.

TEMAS Romina Uhrig Thiago Medina

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Un policía murió de un disparo y su compañero quedó detenido: investigan si fue un accidente
  2. 2. Tormentas aisladas y una máxima de 28°: el tiempo para este domingo 14 de septiembre en Santiago del Estero
  3. 3. Fiesta chica del Señor de los Milagros de Mailín: miles de peregrinos se reúnen para celebrar
  4. 4. Aberrante: joven denunció que fue abusada por un desconocido mientras conducía su moto
  5. 5. Domingo de acción en el fútbol santiagueño para definir los finalistas del Torneo Clausura
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT